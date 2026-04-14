La NBA llega a su fase final: Estos son los enfrentamientos y horarios

Josh Hart (3) y Jalen Brunson (11) durante el juego vs. Toronto Raptors en el Madison Square Garden.

La carrera por el anillo de la NBA dará inicio este 14 de abril con el enfrentamiento entre los Miami Heat y Charlotte Hornets; más adelante podrá conocer los horarios.

Como cada año, el “Play-in” es el torneo que da inicio a la postemporada y define a los últimos clasificados por conferencia.

Los equipos posicionados sétimo y octavo se enfrentan, el ganador clasifica como sétimo y enfrentará al segundo mejor de la conferencia, mientras que el perdedor enfrentará al ganador del partido entre el noveno y el décimo por el octavo y último puesto en la postemporada.

Es importante recalcar que, si bien en la postemporada las series son al mejor de siete partidos, el Play-in se decide en un solo juego.

Equipos en el Play-in

Philadelphia 76ers (7), Orlando Magic (8), Charlotte Hornets (9) y Miami Heat (10) en la Conferencia Este.

Phoenix Suns (7), Portland Trail Blazers (8), Los Ángeles Clippers (9) y Golden State Warriors (10) en la Conferencia Oeste.

Este 14 de abril se juegan los dos primeros partidos. Miami Heat (10) enfrentará a los Charlotte Hornets (9) a las 5:30 p. m. hora de Costa Rica, y a las 8:00 p. m. juegan los Portland Trail Blazers (8) contra los Phoenix Suns (7).

El 15 de abril se jugarán los otros dos partidos: Orlando Magic (8) vs. Philadelphia 76ers (7) a las 5:30 p. m. hora de Costa Rica y Golden State Warriors vs. Los Ángeles Clippers a las 8:00 p. m.

El torneo “Play-in” termina el 17 de abril, con los enfrentamientos que decidirán cuáles equipos se quedan con la octava plaza en playoffs y quiénes se irán a casa, el partido del este será a las 5:30 p. m. hora de Costa Rica y el partido del oeste a las 8:00 p. m.

Playoffs

Una vez definidos los ocho equipos por conferencia, inician los playoffs de manera oficial al mejor de siete juegos. Hasta el momento, hay seis clasificados por conferencia.

Conferencia Este: Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors y Atlanta Hawks.

Conferencia Oeste: Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Los Ángeles Lakers, Houston Rockets y Minnesota Timberwolves.

Los enfrentamientos se ilustran en la siguiente imagen:

Imagen de los enfrentamientos en los playoffs 2026 de la NBA. (@nba/NBA)

El juego inicial de los playoffs será el 18 de abril, entre los Toronto Raptors (5) y los Cleveland Cavaliers (4) a las 11:00 a. m. hora de Costa Rica.

Ese mismo día inician los siguientes enfrentamientos: Minnesota vs. Denver a la 1:30 p. m., Atlanta vs. New York a las 4:00 p. m. y Houston vs. Lakers a las 6:00 p. m.

Para el 19 dará inicio a los últimos enfrentamientos, los cuales no están definidos aún porque este día juegan los clasificados del torneo “Play-in”.

En el siguiente video, podrá conocer más a fondo los equipos de esta postemporada: