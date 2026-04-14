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La NBA llega a su fase final: Estos son los enfrentamientos y horarios

Aquí le traemos todo lo que necesita saber para disfrutar de los playoffs de la NBA

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Por Isaac Vega
Josh Hart (3) y Jalen Brunson (11) durante el juego vs. Toronto Raptors en el Madison Square Garden.
Josh Hart (3) y Jalen Brunson (11) durante el juego vs. Toronto Raptors en el Madison Square Garden. (nba.com/New York Knicks)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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