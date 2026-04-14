La NBA llega a su fase final: Estos son los enfrentamientos y horarios

La carrera por el anillo de la NBA dará inicio este 14 de abril con el enfrentamiento entre los Miami Heat y Charlotte Hornets; más adelante podrá conocer los horarios.
Como cada año, el “Play-in” es el torneo que da inicio a la postemporada y define a los últimos clasificados por conferencia.
Los equipos posicionados sétimo y octavo se enfrentan, el ganador clasifica como sétimo y enfrentará al segundo mejor de la conferencia, mientras que el perdedor enfrentará al ganador del partido entre el noveno y el décimo por el octavo y último puesto en la postemporada.
Es importante recalcar que, si bien en la postemporada las series son al mejor de siete partidos, el Play-in se decide en un solo juego.
Equipos en el Play-in
Philadelphia 76ers (7), Orlando Magic (8), Charlotte Hornets (9) y Miami Heat (10) en la Conferencia Este.
Phoenix Suns (7), Portland Trail Blazers (8), Los Ángeles Clippers (9) y Golden State Warriors (10) en la Conferencia Oeste.
Este 14 de abril se juegan los dos primeros partidos. Miami Heat (10) enfrentará a los Charlotte Hornets (9) a las 5:30 p. m. hora de Costa Rica, y a las 8:00 p. m. juegan los Portland Trail Blazers (8) contra los Phoenix Suns (7).
El 15 de abril se jugarán los otros dos partidos: Orlando Magic (8) vs. Philadelphia 76ers (7) a las 5:30 p. m. hora de Costa Rica y Golden State Warriors vs. Los Ángeles Clippers a las 8:00 p. m.
El torneo “Play-in” termina el 17 de abril, con los enfrentamientos que decidirán cuáles equipos se quedan con la octava plaza en playoffs y quiénes se irán a casa, el partido del este será a las 5:30 p. m. hora de Costa Rica y el partido del oeste a las 8:00 p. m.
Playoffs
Una vez definidos los ocho equipos por conferencia, inician los playoffs de manera oficial al mejor de siete juegos. Hasta el momento, hay seis clasificados por conferencia.
Conferencia Este: Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors y Atlanta Hawks.
Conferencia Oeste: Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Los Ángeles Lakers, Houston Rockets y Minnesota Timberwolves.
Los enfrentamientos se ilustran en la siguiente imagen:
El juego inicial de los playoffs será el 18 de abril, entre los Toronto Raptors (5) y los Cleveland Cavaliers (4) a las 11:00 a. m. hora de Costa Rica.
Ese mismo día inician los siguientes enfrentamientos: Minnesota vs. Denver a la 1:30 p. m., Atlanta vs. New York a las 4:00 p. m. y Houston vs. Lakers a las 6:00 p. m.
Para el 19 dará inicio a los últimos enfrentamientos, los cuales no están definidos aún porque este día juegan los clasificados del torneo “Play-in”.
En el siguiente video, podrá conocer más a fondo los equipos de esta postemporada: