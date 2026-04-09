Oklahoma asegura el primer puesto de la NBA por tercera vez consecutiva

El pívot Chet Holmgren durante el juego de Oklahoma en Los Ángeles contra los Clippers.

Este 8 de abril en la NBA, los Oklahoma City Thunder (OKC) vencieron a Los Ángeles Clippers 128 a 110. Esto les aseguró el primer lugar de la conferencia por tercera vez consecutiva.

El último equipo en conseguir esta hazaña fueron los Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y compañía en las temporadas 2014-15, 2015-16 y 2016-17.

En esa racha, los Warriors se enfrentaron a los Cleveland Cavaliers en las tres finales y se coronaron campeones en dos ocasiones: 2014-15 y 2016-17.

En las finales de la 2015-16 perdieron a pesar de llevar la ventaja 3-1, con una remontada que quedó marcada en la historia de la NBA, donde LeBron James le dio el primer anillo a los “Cavs”.

En la actualidad, Oklahoma City Thunder logró el primer lugar en las temporadas 2023-24, 2024-25 y la actual 2025-26.

En la 2023-24 avanzaron hasta las semifinales de la Conferencia Oeste, donde cayeron ante los Dallas Mavericks de Luka Dončić y Kyrie Irving, quienes luego perdieron las finales ante los Celtics de Boston 4 a 1.

La siguiente campaña (2024-25), OKC movió algunas piezas como la adquisición del pívot alemán Isaiah Hartenstein y el ahora dos veces campeón de la NBA, Alex Caruso.

Tras 82 partidos, los Thunder lograron un récord de 68 victorias y 14 derrotas, consiguieron el campeonato tras ganarle a los Indiana Pacers en siete juegos, y Shai Gilgeous-Alexander ganó el MVP y MVP de las finales.

Uno de los jugadores más destacados luego de Shai, es el pívot de 2,16 metros, Chet Holmgren; tras asegurar el primer lugar, mantiene la marca perfecta en su carrera deportiva universitaria y en la NBA:

2021-22: los Gonzaga Bulldogs terminaron en el #1 de la Conferencia de la Costa Oeste.

los Gonzaga Bulldogs terminaron en el #1 de la Conferencia de la Costa Oeste. 2022-23: se perdió su primera temporada en la NBA debido a una lesión de Lisfranc.

se perdió su primera temporada en la NBA debido a una lesión de Lisfranc. 2023-24: terminó #1 de la Conferencia Oeste de la NBA.

terminó #1 de la Conferencia Oeste de la NBA. 2024-25: terminó #1 de la Conferencia Oeste de la NBA.

terminó #1 de la Conferencia Oeste de la NBA. 2025-26: terminó #1 de la Conferencia Oeste de la NBA.

Holmgren fue seleccionado con el segundo pick del Draft 2022 de la NBA y promedia 16,9 puntos, 8,8 rebotes y 55,4% de efectividad en la temporada.

Para OKC, su mayor amenaza en el Oeste son los San Antonio Spurs, quienes aseguraron el segundo puesto de la conferencia y su pívot Victor Wembanyama es, hasta el momento, el favorito para llevarse el MVP de la temporada.

La NBA inicia la postempotada con los “Play-in” el 14 de abril, los equipos que se perderán de esta posteporada 2025-26 son: New Orleands Pelicans, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, Sacramento Kings y Utah Jazz en la Conferencia Oeste.

En la Conferenia Este los eliminados son los Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Indiana Pacers y los Washington Wizards.