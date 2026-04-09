Puro Deporte

Oklahoma asegura el primer puesto de la NBA por tercera vez consecutiva

El último equipo en conseguir tres años seguidos en la cima de la NBA fueron los Golden State Warriors del 2014 al 2016

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Por Isaac Vega
El pívot Chet Holmgren durante el juego en Los Ángeles contra los Clippers.
El pívot Chet Holmgren durante el juego de Oklahoma en Los Ángeles contra los Clippers. (okcthunder.com/Oklahoma City Thunder)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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