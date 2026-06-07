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Los Ángeles muestra menos personas en situación de calle previo al Mundial 2026

Los Ángeles tiene 72.000 personas en situación de calle y el tema cobra relevancia a pocos días del Mundial 2026

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Por AFP
Pallet Shelters stand inside a Tiny Home Village managed by Hope The Mission for interim homeless housing in the Eagle Rock neighborhood of Los Angeles, California on June 1, 2026. Los Angeles, the second-largest US city prepares to host eight World Cup soccer matches this summer, followed by the 2028 Olympics. Infamous for its squalid encampments�located right on the sidewalks or beneath massive highway overpasses�the "City of Angels" has been pulling out all the stops over the past three years to house its homeless population. Democratic Mayor Karen Bass has made this a top priority, ramping up initiatives to fund thousands of housing spots, whether in hotels or in "tiny homes" (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Estos microapartamentos son gestionados por la organización Hope The Mission para personas en condición de calle, en Los Ángeles, una de las sedes del Mundial 2026. (PATRICK T. FALLON/AFP)







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