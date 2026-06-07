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La selección de Irán llega a México para un Mundial complicado por la guerra

La Selección de Irán ya está en su campamento, pero persisten las dudas sobre las visas para miembros de la delegación, a pocos días del Mundial

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Por AFP
El avión donde viajó la Selección de Irán aterriza en el aeropuerto de Tijuana, México, este domingo 7 de junio, para el campamento durante el Mundial 2026.
El avión donde viajó la Selección de Irán aterriza en el aeropuerto de Tijuana, México, este domingo 7 de junio, para el campamento durante el Mundial 2026. (GUILLERMO ARIAS/AFP)







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