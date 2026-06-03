Estas son las selecciones de Latinoamérica con más opciones de ganar el Mundial 2026: Argentina lidera la región, pero no el ranking mundial

Argentina es la selección latinoamericana con más probabilidades de ganar el Mundial 2026, seguida por Brasil, según 10.000 simulaciones de Opta.

A pocos días del arranque de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, las previsiones de la supercomputadora de Opta ofrecen una radiografía sobre las opciones de los equipos de Latinoamérica en la cita más importante del fútbol.

Aunque España encabeza el ranking global de favoritos, Argentina se mantiene como la principal esperanza latinoamericana tras alcanzar el título en Catar 2022.

Las simulaciones otorgan a la Albiceleste un 10,4% de probabilidades de levantar nuevamente el trofeo, lo que la convierte en la cuarta selección con más opciones de coronarse campeona. Además, alcanzó las semifinales en un 30,3% de los escenarios analizados y llegó a la final en un 18,1%.

La segunda selección de la región con mayores posibilidades es Brasil, que figura en la sexta posición general. El modelo estadístico le asigna un 6,6% de probabilidades de conquistar una sexta Copa del Mundo y un 22,1% de opciones de alcanzar las semifinales.

Más atrás aparece Colombia, que registra un 2,1% de probabilidades de ganar el torneo. La selección cafetera alcanzó los cuartos de final en el 22% de las simulaciones y las semifinales en el 11,1%, cifras que la colocan entre las principales candidatas a convertirse en una de las sorpresas del campeonato.

Uruguay también figura entre los equipos de la región mejor posicionados. El conjunto celeste obtuvo un 1,7% de posibilidades de ganar el Mundial y logró avanzar a cuartos de final en el 20,7% de las simulaciones realizadas por Opta.

El estudio también destaca el caso de Ecuador, que alcanzó un 1,4% de probabilidades de conquistar el torneo.

Por su condición de anfitrión, México tendrá la ventaja de jugar buena parte de sus partidos como local. Sin embargo, el modelo estadístico le concede apenas un 1% de posibilidades de ganar el Mundial. El Tri alcanzó las semifinales en el 8,4% de los escenarios simulados.

Entre las selecciones de la región, Argentina y Brasil son las únicas que aparecen dentro del grupo de los seis principales aspirantes al título, mientras que Colombia, Uruguay, Ecuador y México integran un segundo escalón con opciones más limitadas.

El Mundial 2026 será histórico para América Latina. Además de contar con seis representantes sudamericanos, un equipo centroamericano y uno de los anfitriones, el torneo ampliará su formato a 48 selecciones y 104 partidos, lo que abre la puerta a recorridos más largos para equipos que tradicionalmente no figuraban entre los favoritos.

A nivel general, España aparece como la principal candidata a conquistar el Mundial 2026. El supercomputador le otorgó un 16,1% de probabilidades de ganar el torneo. Francia ocupa el segundo lugar con un 13%, seguida por Inglaterra con un 11,2%.