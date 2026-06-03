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Estas son las selecciones de Latinoamérica con más opciones de ganar el Mundial 2026: Argentina lidera la región, pero no el ranking mundial

Un modelo estadístico simuló 10.000 veces el Mundial 2026 y reveló cuáles selecciones latinoamericanas tienen mayores probabilidades de llegar a la final y pelear por la copa

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Por Silvia Ureña Corrales
Argentina es la selección latinoamericana con más probabilidades de ganar el Mundial 2026, seguida por Brasil, según 10.000 simulaciones de Opta.
Argentina es la selección latinoamericana con más probabilidades de ganar el Mundial 2026, seguida por Brasil, según 10.000 simulaciones de Opta. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT/Photosport via AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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