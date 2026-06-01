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España lidera pronóstico de supercomputadora para ganar el Mundial 2026

Miles de simulaciones revelan un cambio inesperado entre las selecciones favoritas para la Copa del Mundo de 2026. Descubra qué países lideran el ranking y por qué Brasil perdió protagonismo en la proyección

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Por O Globo / Brasil / GDA
El delantero de España #19, Lamine Yamal, celebra junto a sus compañeros durante el partido de clasificación europea del Grupo E para el Mundial 2026 entre Bulgaria y España, en el estadio Vasil Levski de Sofía, el 4 de setiembre de 2025. (Foto de Nikolay DOYCHINOV / AFP)
Un modelo basado en 10.000 escenarios coloca a España como favorita para el Mundial 2026 y relega a Brasil fuera de los primeros cinco puestos. (NIKOLAY DOYCHINOV/AFP)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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