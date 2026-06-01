España lidera pronóstico de supercomputadora para ganar el Mundial 2026

Un modelo basado en 10.000 escenarios coloca a España como favorita para el Mundial 2026 y relega a Brasil fuera de los primeros cinco puestos.

España aparece como la principal candidata para conquistar la Copa del Mundo de 2026, según la más reciente proyección del supercomputador de Opta Analyst. La herramienta le asignó un 16,1% de posibilidades de levantar el trofeo.

Detrás de la selección española se ubican Francia, con un 13%, e Inglaterra, con un 11,2%. El listado mantiene a varias de las potencias tradicionales del fútbol mundial entre las favoritas para la próxima cita mundialista.

La clasificación también incluye a la vigente campeona, Argentina, en el cuarto lugar. El equipo liderado por Lionel Messi registra un 10,4% de probabilidades. En la quinta posición aparece Portugal, con un 7%.

Uno de los aspectos que más llama la atención del informe es la ubicación de Brasil. En la antesala del Mundial de Catar 2022, la misma supercomputadora colocó a la selección brasileña como la principal favorita con un 16% de opciones de conquistar el título. Ahora, el pentacampeón mundial ocupa el sexto puesto con poco más de un 6% de probabilidades.

Por detrás de Brasil figura Alemania en la séptima posición con un 5,1% de posibilidades.

¿Cómo realiza sus predicciones el supercomputador de Opta?

Para elaborar sus estimaciones, el sistema ejecuta cerca de 10.000 simulaciones. A partir de esos escenarios calcula las probabilidades de cada selección.

Según los resultados obtenidos, en un 35,9% de las simulaciones el campeón sería una selección que nunca ganó una Copa del Mundo. Sin embargo, la mayoría de los escenarios favorece a países que ya conquistaron el torneo y que dominan las primeras posiciones del ranking.

Un modelo con aciertos y errores

La tecnología desarrollada por la empresa británica ganó notoriedad por algunas predicciones que luego coincidieron con los resultados reales.

Uno de los casos citados fue el Mundial de Clubes de 2025. En aquella competición, el sistema identificó al Chelsea como uno de los equipos con mayores opciones de éxito. Semanas después, el club inglés terminó como campeón.

No obstante, el modelo también acumula desaciertos. La predicción para el Mundial de Catar 2022, que colocó a Brasil como favorito, terminó lejos del resultado final.

Otro error señalado corresponde a la temporada más reciente de la Premier League. El supercomputador proyectó que el campeón sería Liverpool, pero el título finalmente quedó en manos de Arsenal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.