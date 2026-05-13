España deja fuera a histórico futbolista de su prelista para el Mundial 2026

Dani Carvajal no jugará el Mundial 2026 luego de quedar fuera de la prelista oficial de España por sus constantes problemas físicos.

Dani Carvajal quedó fuera de la prelista de 55 jugadores que presentó el seleccionador Luis de la Fuente para el Mundial 2026. La decisión dejó al lateral del Real Madrid sin opciones de disputar el torneo, ya que los 26 convocados definitivos saldrán únicamente de ese grupo.

El defensor español arrastró una temporada marcada por las lesiones. La situación afectó su continuidad en el Real Madrid y frenó el objetivo de regresar a la selección en plenitud física.

Carvajal sufrió en octubre de 2024 una rotura de ligamento cruzado en la rodilla. La lesión modificó por completo su planificación deportiva. El futbolista permaneció 238 días fuera de las canchas y reapareció al cierre de la temporada anterior.

Sin embargo, el lateral no logró recuperar ritmo competitivo. Durante la campaña apenas acumuló 885 minutos repartidos en 20 partidos.

El 28 de octubre volvió al quirófano para someterse a una artroscopia. En la intervención le retiraron un “cuerpo libre articular” que generaba molestias en la rodilla operada.

A esos problemas físicos se sumaron una lesión muscular y una fisura en el pie durante las últimas semanas. Ambas situaciones complicaron su regreso al nivel esperado por el cuerpo técnico de España.

La ausencia de Carvajal impidió que el jugador completara uno de los pocos logros que faltaban en su carrera. El defensor conquistó la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024, pero no podrá luchar por el título mundialista este verano.

El futbolista disputó 51 partidos con la selección española. Debutó el 4 de setiembre de 2014 en una derrota 1-0 frente a Francia en Saint Denis.

Su último encuentro con España ocurrió el 4 de setiembre anterior ante Bulgaria en Sofía. La selección ganó 0-3 en la primera jornada de la fase clasificatoria rumbo al Mundial 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.