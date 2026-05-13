Puro Deporte

España deja fuera a histórico futbolista de su prelista para el Mundial 2026

Las lesiones y la falta de ritmo lo dejaron sin espacio en la lista preliminar de Luis de la Fuente

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Por El Universal / México / GDA
El delantero de España #19, Lamine Yamal, celebra junto a sus compañeros durante el partido de clasificación europea del Grupo E para el Mundial 2026 entre Bulgaria y España, en el estadio Vasil Levski de Sofía, el 4 de setiembre de 2025. (Foto de Nikolay DOYCHINOV / AFP)
Dani Carvajal no jugará el Mundial 2026 luego de quedar fuera de la prelista oficial de España por sus constantes problemas físicos. (NIKOLAY DOYCHINOV/AFP)







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