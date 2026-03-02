Puro Deporte

El Real Madrid sufre ante el Getafe y ve alejarse el liderato en España

El Real Madrid perdió en casa y sigue cediendo terreno frente al Barcelona en la disputa por el título de la Liga Española

EscucharEscuchar
Por AFP
Dani Carvajal termina en el suelo mientras Vinicius se lamenta al fondo, durante el partido entre el Real Madrid y el Getafe por la Liga Española.
Dani Carvajal termina en el suelo mientras Vinicius se lamenta al fondo, durante el partido entre el Real Madrid y el Getafe por la Liga Española. (JAVIER SORIANO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.