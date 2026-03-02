El Real Madrid sufre ante el Getafe y ve alejarse el liderato en España

Dani Carvajal termina en el suelo mientras Vinicius se lamenta al fondo, durante el partido entre el Real Madrid y el Getafe por la Liga Española.

Madrid, España. Un golazo de volea desde fuera del área del uruguayo Martín Satriano bastó al Getafe para vencer 1-0 este lunes el Real Madrid en el Bernabéu. La derrota, en la 26ª fecha de la Liga Española, supone un paso atrás del conjunto blanco en su objetivo de lograr el título.

Corría el minuto 39 de partido cuando del delantero nacido en Montevideo enganchó desde fuera del área una volea limpia con la diestra, que hizo estéril la estirada del arquero Thibaut Courtois. El balón le llegó de un despeje dividido de cabeza entre Tchouaméni y el también uruguayo Arambarri.

Aunque quedaba mucho partido por delante, y pese a que el Real Madrid gozó de claras ocasiones en el segundo tiempo, sobre todo sendos remates de cabeza de Rüdiguer y de Rodrygo, el Getafe (11º) demostró su fama justificada de equipo valiente al que cuesta hacerle un gol cuando se cierra atrás.

Con la superestrella francesa Kylian Mbappé en París para tratarse un esguince de rodilla, el Real Madrid salió de inicio con Gonzalo García en ataque junto a la estrella brasileña Vinicius Júnior, que desaprovechó un mano a mano ante el arquero visitante David Soria en el primer tiempo.

El marcador no se volvió a mover y el equipo de Álvaro Arbeloa sigue en segunda posición, pero tras dos derrotas en las dos últimas fechas ve al Barça a cuatro puntos cuando quedan doce jornadas para el final.

“No es un adiós a la liga, quedan 36 puntos y no tenemos otro objetivo que luchar por los 36 puntos. Esto es el Real Madrid, no se rinde nadie hasta el último partido”, declaró Arbeloa en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El Real Madrid no transmite buenas sensaciones a ocho días de recibir también en el Bernabéu al Manchester City en octavos de la Champions.