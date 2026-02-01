Lo que hizo Carlos Alcaraz antes de ganar el Abierto de Australia se volvió viral; vea el imperdible momento

Carlos Alcaraz reaccionó de esta manera cuando le ganó a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia.

Carlos Alcaraz dio de qué hablar este domingo, al derrotar al serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5) en la final del Abierto de Australia, en un partido que duró tres horas y cuatro minutos.

A sus 22 años, el español se convirtió en el hombre más joven en la era Open, desde 1968, que gana los cuatro títulos del Grand Slam.

Pero lo que hizo antes de conseguir esa gesta quedó grabado en un video que empezó a viralizarse pronto; y que alcanzó más reproducciones luego de su victoria.

En el corto, Carlos Alcaraz aparece concentrado, pero relajado; bailando, entre risas y bromas con su equipo.

Someone tell him he's about to play the #AO26 final 😅@carlosalcaraz getting his groove on pre-match 🕺 pic.twitter.com/Hub5fmjmIy — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026

Él sabía que tenía una cita con la historia y aseguró que la presencia de su compatriota Rafael Nadal en las gradas del Rod Laver Arena de Melbourne le inspiró para ganar su primer título del Abierto de Australia.

Con su título en Australia, Alcaraz supera el récord del propio Nadal, que completó los cuatro grandes con 24 años.

Tras el partido, Nadal felicitó a Alcaraz en los pasillos del estadio y ambos se abrazaron e intercambiaron palabras.

“Este momento es realmente especial, pero para ser sinceros, tener a Rafa en las gradas lo hizo aún más especial”, declaró Carlos Alcaraz.

“Levantar el trofeo por primera vez en Australia es una locura. Un sueño hecho realidad. Soñé con ganar un Abierto de Australia y completar el Grand Slam de carrera”, añadió en conferencia de prensa.

Su fortaleza se puso a prueba. En semifinales, derrotó al alemán Alexander Zverev en un durísimo partido a cinco sets que tuvo 5 horas y 27 minutos de duración. Ahí, Alcaraz sufrió calambres y vómitos.

Y en ese momento declaró que se había inpsirado en el espíritu de lucha de Nadal, que vivió una situación similar en 2009.

Esa vez, el número uno Nadal superó a su compatriota Fernando Verdasco por 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/2), 6-7 (1/7), 6-4 en lo que fue entonces el partido más largo en la historia del torneo, con 5 h 14 min. Y después de eso, Nadal luego venció a Roger Federer en la final.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic posaron juntos en la premiación del Abierto de Australia. (IZHAR KHAN/AFP)

“Después de la semifinal, solo pensaba en aquella semifinal de 2009 que jugó contra Verdasco, y luego volvió físicamente y jugó una final tan buena contra Federer y ganó”, aseguró Carlos Alcaraz.

“Estaba pensando un poco en ello. Teniéndolo ahí (en la grada), era como mirarlo y él me transmitía un buen espíritu, buena mentalidad”, aseguró.

Antes del partido, Nadal, ganador de 22 Grand Slams, dos veces campeón en Melbourne y que se retiró del tenis en 2024, pronosticó que Alcaraz ganaría: “Es joven, tiene energía y está en su mejor momento”.