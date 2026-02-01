Puro Deporte

Lo que hizo Carlos Alcaraz antes de ganar el Abierto de Australia se volvió viral; vea el imperdible momento

El video de Carlos Alcaraz que le da la vuelta al mundo empezó a verse más luego de que derrotó a Novak Djokovic

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín y AFP
Carlos Alcaraz reaccionó de esta manera cuando le ganó a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia.
Carlos Alcaraz reaccionó de esta manera cuando le ganó a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia. (IZHAR KHAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos AlcarazTenisNovak DjokovicAbierto de AustraliaGrand Slam
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.