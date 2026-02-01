Puro Deporte

Carlos Alcaraz derrota a Novak Djokovic en Australia y completa el Grand Slam

Novak Djokovic hizo un buen primer set, pero se derrumbó ante un Carlos Alcaraz que sigue batiendo récords

Por AFP
El tenista español Carlos Alcaraz celebra luego de vencer al serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia 2026.
El tenista español Carlos Alcaraz celebra luego de vencer al serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia 2026. (IZHAR KHAN/AFP)







