Lionel Scaloni descubre a periodista llorando por su respuesta y queda al borde de las lágrimas (video)

Lionel Scaloni daba su rueda de prensa habitual previo al partido entre Argentina y Venezuela que será este jueves a las 5:30 p. m. (hora de Costa Rica) en el Monumental, pero la emoción y la nostalgia conmovieron a todos los presentes, y que dejó al borde de las lágrimas al propio técnico de la Albiceleste.

En ese auditorio se dio lo impensado, después de que el periodista Maxi de Vita Lemos, de Radio Ciudad de Venado Tuerto (Santa Fe), le preguntó sobre si jugar junto a Messi y luego haberlo dirigido fue lo mejor de su vida.

Scaloni le respondió: “Haber compartido una cancha con él, pasarle la pelota y compartir eso fue increíble. Es emocionante haber compartido con Leo el Mundial que ganó, será emocionante lo que pasará este jueves. Y si realmente es el último, nos encargaremos de que juegue un partido más en nuestro país. Y hay que disfrutarlo, como siempre digo”.

Después de eso llegó el turno del próximo periodista que haría la siguiente consulta. Cuando comenzo su alocución, Scaloni lo interrumpió, al percatarse de lo que estaba pasando.

Lionel Scaloni casi termina llorando junto a un periodista en la rueda de prensa en Ezeiza. (JUAN MABROMATA/AFP)

Espontáneamente, el entrenador dijo: “¡Está llorando!” y señaló con su mano derecha a Maxi de Vita Lemos.

“No era mi intención”, agregó el DT. El periodista le respondió, ya fuera de micrófono: “Me diste la mejor alegría de mi vida”. Tras pronunciar eso, el llanto ya era desconsolado.

Ante esa situación, Scaloni se emocionó y los ojos se le llenaron de agua.

“¿Querés que espere?”, le consultó el periodista que tenía el micrófono en mano, al ver la reacción del estratega, en un momento de tanto sentimiento.

“No, no, dale. Porque sino me parece que vamos a tener que terminar acá... Por verlo a él, me pasó esto”, comentó con una sonrisa, pero aún visiblemente conmovido y señalando otra vez a De Vita Lemos.

Lionel Scaloni respiró hondo y se enfocó en la siguiente respuesta.

En el inicio de la conferencia, en relación a la posibilidad concreta de que Lionel Messi juegue su último partido en Argentina por eliminatorias, Scaloni opinó: “Es un partido por lo que ya declaró Leo que será emotivo y especial.

”Porque si es verdad que será su último partido en el país por Eliminatorias hay que disfrutarlo, como siempre digo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que vaya a la cancha lo disfrute porque lo merece”.