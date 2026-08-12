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Lionel Messi tiene serias dudas sobre seguir en el fútbol, a pocos días de la muerte de su padre

Lionel Messi hizo la confesión en la dura carta de despedida que le escribió a su padre, Jorge Messi

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Por Fanny Tayver Marín y La Nación / Argentina / GDA
Lionel Messi reacciona en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El Diez no ha confirmado su futuro en la selección.
Lionel Messi reacciona en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El Diez no ha confirmado su futuro en la selección. (EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

La Nación / Argentina / GDA

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La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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