Lionel Messi tiene serias dudas sobre seguir en el fútbol, a pocos días de la muerte de su padre

Lionel Messi reacciona en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El Diez no ha confirmado su futuro en la selección.

Lionel Messi le escribió una carta de despedida a su papá, Jorge Messi, en la que el capitán de la Selección de Argentina y actual futbolista del Inter Miami dijo con claridad lo que muchos temen.

El tiempo pasa y, a sus 39 años, el astro argentino sabe que el final de su carrera se acerca. En esa misiva escrita con tanto sentimiento, Messi puso en duda su continuidad en el fútbol.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, escribió Lionel Messi en el mensaje al hombre que fue su papá, su amigo, el impulsor de su carrera futbolística y hasta su representante.

A diferencia de otros torneos importantes, el padre de Lionel no viajó a Estados Unidos para el último Mundial del Diez. Su ausencia y la reacción del capitán tras el triunfo albiceleste ante Argelia —lloró y dijo que atravesaba “días difíciles”— derivaron en una ola de versiones relacionadas con su estado de salud.

La familia Messi incluso optó entonces por difundir un comunicado y reveló su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Luego de la final perdida ante España, el capitán voló a Rosario para estar con su familia y, días después, se reincorporó al plantel del Inter Miami. Tras la muerte de su padre, Messi volvió a su ciudad natal para la vela y el entierro.

Además de Lionel, Jorge Messi era padre de Matías, Rodrigo y María Sol.

Su figura generó un gran impacto en el mundo del fútbol porque fue uno de los máximos impulsores de la carrera de su hijo y quien se instaló con él en Barcelona, hace más de dos décadas, para que pudiera dar sus primeros pasos como deportista.