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Lea la carta que Lionel Messi le escribió a su papá fallecido hace unos días: esto dice el texto completo

Lionel Messi tenía tantas cosas que decirle a su papá, Jorge Messi, que decidió transmitirlas en una sentida carta que le dedicó

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Por Fanny Tayver Marín
Jorge Messi falleció a los 68 años. Siempre ha estado al lado de su hijo Lio.
Jorge Messi falleció a los 68 años. Y siempre estuvo al lado de su hijo, Lionel Messi. (La Nación de Argentina/La Nación de Argentina)







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Lionel MessiJorge MessiMuerte de Jorge MessiMuerte del papá de Messi
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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