Puro Deporte

Limón Sharks elimina a Seminario y clasifica a las semifinales de la Liga Superior de Baloncesto

Tras clasificarse a las semifinales de la Liga Superior de Baloncesto, Limón esperará rival entre Roswell y Jaguars

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Por Isaac Vega
Gerardo Lane y Nesby IV durante el primer encuentro de la serie, ambos comandaron a Limón Sharks a la clasificación.
Gerardo Lane y Nesby IV durante el primer encuentro de la serie, ambos comandaron a Limón Sharks a la clasificación. (@lsbcostarica/Liga Superior de Baloncesto)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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