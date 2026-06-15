Limón Sharks elimina a Seminario y clasifica a las semifinales de la Liga Superior de Baloncesto

Gerardo Lane y Nesby IV durante el primer encuentro de la serie, ambos comandaron a Limón Sharks a la clasificación.

La Fase Final de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) tiene al primer semifinalista del torneo 2026, tras la victoria del domingo 91-80 de Limón Sharks sobre Seminario.

El juego tuvo lugar en el gimnasio Eddy Bermúdez de Limón, por la ventaja de localía de los Sharks.

La primera mitad cerró 51-45 a favor de los locales gracias a una racha de 10 puntos contra 2 de Seminario. Sin embargo, el tercer cuarto tuvo una racha de 11-2, de nuevo a favor de los limonenses, lo que generó quince puntos de diferencia en el marcador.

Gracias a los 32 puntos del estadounidense Nesby IV y 22 del MVP del encuentro, Geraldo Lane, los caribeños barrieron la serie 2-0 y ahora esperan a su contrincante en semifinales.

El rival saldrá del ganador de la serie entre Roswell vs. AAB Jaguars. Esta serie está empatada 1-1 y jugarán el tercer y último partido el próximo miércoles 17 de junio, en casa de Roswell.

Aparte, para este lunes, Grecia recibirá a Arba San Ramón a las 7:30 p. m. con transmisión por TD+.