Leyendas de Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia ‘jugarán’ la final y levantarán la copa

Víctor “Macho” Acuña, Carlos Castro, Danny Fonseca, Jhanny Flores, Álvaro Mesén, Alexánder “Machón” Madrigal y Evaristo Coronado, junto al dedicado del Torneo de Apertura 2025, Hernán Morales, están convocados para ser parte del último partido del campeonato nacional.

De cierta manera, ellos jugarán en la final, y en caso de ser necesario, en la gran final, en el Estadio Alejandro Morera Soto; pero se dejan ver desde las semifinales.

Esta iniciativa se implementa bajo el concepto diseñado por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) con la frase: “Aquí se escribe la gloria”.

Con pasado en los equipos que se encuentran en las semifinales, esos exfutbolistas integran el grupo de leyendas escogidas por la Unafut para llevar el trofeo, levantarlo y ponerlo en el pedestal el día de la verdad, cuando caiga el telón de este torneo, una vez que se defina quién será el nuevo campeón.

No les tocará hacerlo a todos, sino que será un privilegio que atañe solo a los que tengan historial en los equipos que lleguen a la lucha final por la corona del Torneo de Apertura 2025.

¿Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa, Club Sport Cartaginés o Municipal Liberia? Uno de los cuatro se proclamará monarca del fútbol tico.

“Yo no me lo esperaba y ser parte de estas leyendas representa mucho para mí, que me tomen en cuenta y que me den el valor es un honor. Me siento agradecido con ellos, porque esto lo hace a uno pensar en lo que hizo para el país o para el fútbol nacional; porque es hasta después cuando uno se da cuenta de las cosas que hizo, que fueron importantes para el fútbol”, expresó el exlateral de la Liga, Carlos Castro.

Igual de emocionado se mostró Víctor “Macho” Acuña, quien cree que este diciembre se teñirá de rojo y negro, pues considera que Alajuelense está llegando bien y en un punto idóneo.

“Cuando se cocina arroz hay un punto en el que ya está para reventar y así veo a la Liga. Yo creo que ni siquiera habrá gran final y es que tanto el dirigente como el jugador lo saben: este, o este, o este, sí o sí, es el año”, citó Víctor Acuña.

Víctor 'Macho' Acuña y Carlos Castro se sienten convencidos de que Liga Deportiva Alajuelense será campeón. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Indicó que aparte del efecto Óscar Ramírez en Alajuelense, el equipo cuenta con líderes que él está convencido de que terminarán de guiar al equipo hacia lo que la feligresía rojinegra tanto añora.

“Pongo el ejemplo de Celso Borges, él puede cambiar mentalmente a sus compañeros y estoy seguro de que este es el momento de la Liga”, apuntó.

Además, dijo que él no tiene palabras para agradecerle a la Unafut que se fijara en él para ser parte del desenlace de este torneo, como uno de los representantes históricos de Alajuelense.

“Es que por la institución han pasado leyendas de leyendas de leyendas y que nos hayan tomado en cuenta es bellísimo. Yo voy a estar ahí y no me cambio por nadie y es que yo creo que esta vez a los liguistas sí se nos va a dar. No sabe cuántas ganas tengo de que llegue ese momento”, recalcó Víctor “Macho” Acuña.

Mientras que Álvaro Mesén, quien fue parte del tetracampeonato de Alajuelense (2000-2003), en realidad fue convocado por Unafut en representación de los pamperos, como uno de los hombres que hace 16 años conquistaron el título con Liberia Mía.

“Estoy agradecido y feliz porque me invitaran y por haber reconocido esta parte y la verdad que en similitud, yo siento que el fútbol es un tema que pasa por los valores. Liberia es un equipo que tiene buenos valores, y sobre todo la parte de competición y la hambre como la tuvimos en ese tiempo, es la que va a determinar hasta dónde se llega en lo deportivo”, apuntó Álvaro Mesén.

Al consultársele qué fue más difícil, si coleccionar títulos con la Liga, o alcanzar ese cetro con Liberia, no titubeó en su respuesta, convencido de que fue lo hecho con el equipo de la Ciudad Blanca, al tratarde de un equipo no tradicional.

“Es que generalmente con estos clubes uno va desarrollando una metodología, vas sabiendo cómo emplearlo, cómo jugarlo y en un equipo no tradicional hay muchas variables en juego, muchas variables desconocidas, cuesta saber por dónde entrar, por dónde llegar en el camino al campeonato”, comentó el exportero.

Danny Fonseca se siente privilegiado por ser incluido en la lista de leyendas que tendrán un rol preponderante en el cierre de este campeonato.

También está alegre porque su querido Cartaginés de nuevo se metió en las semifinales y lo cataloga como un equipo que ha sido constante en el torneo.

El exvolante destacó que el equipo brumoso, bajo la guía de Andrés Carevic, siempre estuvo en zona de clasificación durante la mayor cantidad de fechas.

“Cartaginés está siendo muy regular y muy compacto, tanto en el campeonato nacional, como en la forma que se clasificó a ‘Concachampions’, ganándole al Motagua y creo que respetando a Saprissa, Cartaginés puede superar esta serie semifinal”, comentó Danny Fonseca.

Cuando las leyendas de la Unafut atendieron a los medios de comunicación, después de las conferencias con un representante del cuerpo técnico y el capitán de los semifinalistas, Evaristo Coronado ya se había marchado.

Sin embargo, ese ídolo del Saprissa también estuvo ahí, en el Parque de Diversiones, compartiendo con aficionados que pedían fotos y autógrafos en Pueblo Antiguo.

