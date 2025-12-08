Puro Deporte

Alajuelense vs. Liberia y Saprissa vs. Cartaginés: vea los horarios confirmados de las semifinales

El campeonato de Costa Rica se definirá entre Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia; esta es la programación oficial de las semifinales

Por Fanny Tayver Marín
Kendall Waston (Saprissa), Celso Borges (Alajuelense), Kevin Briceño (Cartaginés) y Fernando Lesme (Liberia) son protagonistas de las semifinales del Torneo Apertura 2025.
Kendall Waston (Saprissa), Celso Borges (Alajuelense), Kevin Briceño (Cartaginés) y Fernando Lesme (Liberia) son protagonistas de las semifinales del Torneo Apertura 2025. (Archivo y Canva/Archivo y Canva)







