Alajuelense vs. Liberia y Saprissa vs. Cartaginés: vea los horarios confirmados de las semifinales

Kendall Waston (Saprissa), Celso Borges (Alajuelense), Kevin Briceño (Cartaginés) y Fernando Lesme (Liberia) son protagonistas de las semifinales del Torneo Apertura 2025.

El campeonato nacional del fútbol de Costa Rica entra en su etapa de definición y los aficionados se alistan para vivir las semifinales del Torneo de Apertura 2025, donde Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, el Club Sport Cartaginés y el Municipal Liberia pelearán por el título.

El primer enfrentamiento será el próximo miércoles entre los rojinegros (líderes generales) ante los liberianos, en el estadio Edgardo Baltodano Briceño de la Ciudad Blanca.

Por su parte, morados y brumosos jugarán la otra manga, a partir del jueves.

Los dos ganadores de las series se enfrentarán en la final de segunda fase, los días 17 y 20 de diciembre. Aquí es donde Alajuelense tiene un seguro de vida: como ganó la primera etapa, puede coronarse campeón sin necesidad de una gran final.

Pero si no logra dejarse también esta etapa de “liguilla”, le quedará una nueva oportunidad en otra serie adicional ante el club que gane la segunda ronda del torneo.

La gran final sería los días 23 y 27 de diciembre, por lo cual nuevamente habría fútbol después de la Navidad, tal y como ocurrió el año pasado.

El trono de la Primera División quedará vacante, pues el bicampeón Herediano no logró ni siquiera entrar a segunda ronda.

Estos son los horarios confirmados para los cuatro partidos de las semifinales:

Alajuelense vs. Liberia

Partido de ida: Miércoles 10 de diciembre, 8 p. m., Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Vuelta: Sábado 13 de diciembre, 8 p. m., Estadio Alejandro Morera Soto.

Saprissa vs. Cartaginés

Partido de ida: Jueves 11 de diciembre, 8 p. m., Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Vuelta: Domingo 14 de diciembre, 4 p. m., Estadio Ricardo Saprissa.