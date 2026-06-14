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Lewis Hamilton obtiene su primera victoria con Ferrari en la F1

Mientras el histórico Lewis Hamilton volvió a disfrutar un primer lugar, el líder Kimi Antonelli tuvo que retirarse de esta carrera de Fórmula 1

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Por AFP
El histórico piloto de la Formula 1 que actualmente conduce el coche de Ferrari, celebra su victoria en el Gran Premio de Barcelona.
Lewis Hamilton, histórico piloto de la Formula 1 que actualmente conduce un Ferrari, celebra su victoria en el Gran Premio de Barcelona. (X de la Formula 1/"X" de la Formula 1)







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AFP

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