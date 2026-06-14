Lewis Hamilton obtiene su primera victoria con Ferrari en la F1

(X de la Formula 1/"X" de la Formula 1)

Lewis Hamilton, histórico piloto de la Formula 1 que actualmente conduce un Ferrari, celebra su victoria en el Gran Premio de Barcelona.

Barcelona, España. El británico Lewis Hamilton (Ferrari) dio la sorpresa este domingo al conseguir su primera victoria con la Scuderia en la carrera principal de un Gran Premio de Fómrula 1, en la cita de Cataluña, en el circuito de Montmeló en Barcelona, donde abandonó el líder Kimi Antonelli (Mercedes).

En una dura batalla disputada bajo un calor sofocante, el veterano piloto siete veces campeón del mundo, que había comenzado segundo en la parrilla, lideró un podio 100% británico, con George Russell (Mercedes) segundo y el campeón mundial Lando Norris (McLaren) tercero.

El joven italiano Kimi Antonelli (19 años), ganador de los cinco Grandes Premios anteriores, fue la decepción del día con su abandono a cinco vueltas para el final debido a un problema de motor, justo cuando había logrado ponerse segundo en la clasificación de la carrera.

Hamilton, segundo de la clasificación general del Mundial, llegó a Montmeló a 66 puntos de Antonelli y recorta ahora esa desventaja a 41, precisamente los años de su edad.

“Me ayudaron mucho para hacer realidad este sueño. No puedo agradecerles lo suficiente”, dijo Hamilton a los miembros de su equipo en un primer mensaje.

“A los aficionados, gracias por hacerme recordar quién soy. No podría haberlo conseguido sin ustedes”, se emocionó.

Hamilton consiguió así la 106ª victoria de su carrera en la Fórmula 1 y la primera después de la que logró en Bélgica en julio de 2024, después de la descalificación de Russell.

La última vez que había ganado un Gran Premio cruzando la línea en primer lugar había sido tres semanas antes, delante de sus compatriotas en Silverstone.

Russell, que había comenzado desde la pole position, se quedó con un segundo lugar que le permite acercarse a 50 puntos del líder Antonelli, en un Mundial que gana algo de emoción tras este fin de semana catalán.

Así queda la clasificación del Mundial de pilotos:

Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 156 puntos Lewis Hamilton (Gran Bretaña, Ferrari) 115 George Russell (Gran Bretaña, Mercedes) 106 Charles Leclerc (Mónaco, Ferrari) 75 Lando Norris (Gran Bretaña, McLaren) 73 Oscar Piastri (AUS) 68 Max Verstappen (Países Bajos, McLaren) 55 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41

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