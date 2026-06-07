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Antonelli gana GP de Mónaco de F1 y se escapa en liderato del campeonato

El italiano Kimi Antonelli, del equipo Mercedes, sigue ampliando su brecha al frente de la F1

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Por AFP
El italiano del equipo Mercedes Kimi Antonelli celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.
Kimi Antonelli, italiano del equipo Mercedes, celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. (GABRIEL BOUYS/AFP)







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