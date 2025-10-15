Leonas de Alajuelense dicen adiós a ‘Concachampions’ con victoria

Sofía Varela y María Paula Arce festejan el gol con el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó a Chorrillo de Panamá.

Liga Deportiva Alajuelense se despidió de la Copa de Campeones W de Concacaf con un triunfo de 1-0 contra Chorrillo de Panamá.

El único gol del partido en el Estadio Alejandro Morera Soto fue de la atacante Sofía Varela, en el minuto 10.

Las leonas se despiden de esta competición con cuatro puntos, tras un empate contra el América de México y la victoria ante las rivales canaleras.

Con esto se cumple lo que Wílmer López indicó en la previa, que sin ser conformista, sumar un punto más que en la edición del año pasado él lo ve como un avance.

