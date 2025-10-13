Puro Deporte

¿Cómo marcha el fútbol femenino? Ya empiezan a definirse algunas cosas

Conozca cómo se encuentra el panorama en el Torneo de Apertura de la Liga Premier Femenina

Por Fanny Tayver Marín
Saprissa FF derrotó al Municipal Pococí y se clasificó para las semifinales del Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina.
Saprissa FF derrotó al Municipal Pococí y se clasificó para las semifinales del Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)







