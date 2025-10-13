¿Cómo marcha el fútbol femenino? Ya empiezan a definirse algunas cosas

Saprissa FF derrotó al Municipal Pococí y se clasificó para las semifinales del Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina.

Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa FF y Sporting FC ya tienen su clasificación en mano; mientras que Dimas Escazú se encuentra a un paso de conseguirlo. Y en esta ocasión, las semifinales del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina se juegan distinto.

Esa instancia se disputará bajo el formato de “Final Four”, a un solo partido, el jueves 20 de noviembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, mientras que la gran final también se jugará en la Catedral, durante el fin de semana del 22 y 23 de noviembre.

El domingo pasado, el partido que estaba previsto para el mediodía entre Chorotega y Alajuelense no pudo efectuarse, debido a las malas condiciones climáticas.

Los otros tres juegos de la jornada 12 sí se efectuaron. Sporting empató 3-3 con Dimas Escazú. Los goles de las albinegras fueron de Yoselin Fonseca (doblete) y Daniela Mesén; mientras que por el bando escazuceño anotaron Brina Micheels (doblete) y Fiama Hidalgo.

Saprissa FF derrotó 6-2 al Municipal Pococí. Los tantos de las moradas fueron de Gloriana Villalobos (doblete), Yerling Ovares, Carolina Venegas (doblete) y Verónica Matarrita. Por Pococí marcaron Génesis Campos y Emily Arias.

El otro resultado que se registró fue un empate entre Herediano y Moravia (1-1). En ese juego convirtieron María Céspedes y Karina Cerdas.

Alajuelense marcha líder con dos partidos menos, pues debe reprogramarse el duelo ante Chorotega y el 2 de noviembre terminará de jugarse aquel partido que se paró por rayería, en el que las rojinegras le van ganando 0-3 a Moravia.

Las leonas de la Liga suman 28 puntos en 10 partidos; seguidas por Saprissa FF con 24 unidades en 12 juegos y Sporting tiene 20 puntos en esa misma cantidad de encuentros.

Dimas Escazú marcha en el cuarto lugar con 17 puntos en 10 partidos y Herediano tiene 13 unidades en 12 juegos.

Tras 10 presentaciones, Moravia tiene 9 puntos, Pococí 5 y Chorotega registra dos unidades.

