Leonardo Menjívar habla desde El Salvador sobre su extraño paso por Alajuelense

El futbolista salvadoreño Leonardo Menjívar tuvo un extraño y hasta efímero paso por Liga Deportiva Alajuelense, que dejó muchas incógnitas.

Desde territorio cuscatleco, el exjugador de la Liga se refirió a esta situación en el pódcast Azul y Blanco, donde habló sobre cómo pasó todo y que lo ocurrido hasta a él mismo se le hacía raro.

Todo empezó cuando uno de los panelistas presentes en la conversación le preguntó: ¿Qué pasó en la Liga?

“Ese es un tema que me lo tocan bastante, más que todo fue algo bastante complicado y confuso, porque supuestamente yo me fui a una prueba. La Liga se comunicó conmigo, que obviamente me querían y en ese tiempo mi futuro era incierto”, manifestó Leonardo Menjívar.

Recordó que se decían muchas cosas, que iba para allá o para acá y que en ese momento donde no había claridad sobre su destino, recibió una llamada de Alajuelense.

“Se contactaron conmigo, todo fue directo conmigo, no hubo de por medio ningún representante ni nada, se contactaron conmigo y me estaban convenciendo. Estábamos negociando y obviamente con mi familia estábamos analizando la situación”, apuntó el salvadoreño.

Leonardo Menjívar compartió en 2023 con los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense en un entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Fanny Tayver Marín)

Leonardo Menjívar indicó que para convencerlo, hasta le dijeron que fuera tres días a entrenarse en el club, que viera las instalaciones, que conociera a los jugadores y que entrenara con ellos. Y así se hizo.

“También le ofrecieron a mi mamá que podía ir, que la podían hospedar en un hotel y todo eso. Entonces, yo acepté. Fuimos tres días y la verdad que muy bien, hicimos fútbol, en lo personal lo hice bien”, relató.

Cumplido ese periodo, Leonardo Menjíver retornó a El Salvador y del equipo volvieron a llamarlo para continuar con el fichaje.

“El cuerpo técnico me había pedido y todo y luego me contactaron, que qué pensaba, que cómo había visto las instalaciones, que qué pensaba mi familia y obviamente arreglamos. Firmé el contrato, me lo mandaron y me fui”, citó.

Durante los primeros días todo transcurrió con normalidad y pronto llegó el momento de su debut en el fútbol de Costa Rica con Alajuelense.

“Luego se fueron dando las cosas como se dieron, no estuve convocado en unos partidos, pero fue bastante raro, porque me habían pedido y luego que ya no esté convocado, que ni me vestieran ni nada. Pero yo entendía, porque sabía que de estar jugando en Chelate un descenso y pasar a un gran salto, fue algo complicado.

”Yo siento que sí fue muy rápido, porque a comparación en ese tiempo, estaba yo muy inmaduro también, no sabía mucho, estaba muy pequeño. No te estoy diciendo que ahora ya soy alguien más maduro, pero ya sé cómo se manejan las cosas”, exteriorizó Leonardo Menjívar en ese pódcast.

¿Qué pasó con esta apuesta fallida de Alajuelense?

La Nación publicó el 9 de enero de 2025 que los caminos de Liga Deportiva Alajuelense y el extremo salvadoreño Leonardo Menjívar se separaron a inicios de 2024 con la posibilidad de reencontrarse, pero no se juntaron más. El tiempo pasó, el futbolista no volvió a entrar en planes, su contrato con los rojinegros expiró y no se renovó.

Así se resume lo que fue una apuesta fallida de la Liga por un futbolista que atrapó la atención del extécnico rojinegro Andrés Carevic durante la Copa Oro con “La Selecta”, al punto de que el salvadoreño estuvo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) durante unos días efectuando una prueba.

Después de eso, Alajuelense inclusive pagó un monto que en su momento consideró justo por los derechos de ese futbolista que ilusionaba en su país por mostrar algunas cualidades distintas dentro del campo.

Pero a la hora de la verdad fue muy poco lo que Leonardo Menjívar jugó con la Liga. Pasó lo impensado, porque aunque en la Liga sabían que debían pulirlo, tan solo jugó 120 minutos por campeonato nacional, repartidos en seis encuentros.

El mismo cuscatleco comprendió que no tendría mayor participación, así que por voluntad propia solicitó un préstamo para jugar en su país.

Antes de llegar al monarca del fútbol centroamericano, Leonardo Menjívar militaba en Chalatenango, un club que descendió en El Salvador, pero donde “explotó” su fútbol pícaro, que lo llevó a la Selección Nacional de su país. Y de ahí, saltó a Alajuelense. Después de eso, pasó al Alianza, en El Salvador.

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