Puro Deporte

Leonardo Menjívar habla desde El Salvador sobre su extraño paso por Alajuelense

Leonardo Menjívar recordó cómo se dio su fichaje con Liga Deportiva Alajuelense y qué pasó

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Por Fanny Tayver Marín
Leonardo Menjívar tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2025.
Leonardo Menjívar jugó muy poco con Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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