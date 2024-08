Leonardo Menjívar responde a ‘La Nación’ si se ve de nuevo en Alajuelense

San Salvador, El Salvador.- Las últimas horas fueron un carrusel de emociones para Leonardo Menjívar, ese mediocampista salvadoreño cuya ficha pertenece a Liga Deportiva Alajuelense, pero que juega cedido a préstamo con el Alianza y fue titular en el partido donde a la Liga le salió su plan con algo de sufrimiento.

Para “Machito”, como lo conocen en su país y como también lo llaman todos en la Liga, el reencuentro con los rojinegros fue bonito, pero a la vez resultó extraño.

El futbolista salvadoreño de 22 años primero se topó a los jugadores de Alajuelense en la propia cancha del Estadio Cuscatlán y él hizo lo suyo. Podría decirse que Menjívar logró uno de sus propósitos, que era captar la atención de Alexandre Guimaraes.

Por esas cosas de la vida y del fútbol, Marvin Monterroza acumuló dos amarillas y estaba inhabilitado para jugar. Con eso, las puertas se le abrieron de par en par a Menjívar para que jugara de titular en el pulso entre Alianza y Alajuelense, que acabó con un triunfo de 1-2 para los rojinegros.

Dicho resultado fue decisivo, porque le otorgó a la Liga la clasificación anticipada a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf; mientras que Alianza quedó eliminado y su último partido en la fase de grupos será un mero trámite.

Luego de que varios jugadores de Alajuelense dieron declaraciones en la zona mixta en el Estadio Cuscatlán y varios de los manudos ya se encontraban en el autobús, Menjívar fue uno de los primeros futbolistas en salir del camerino del Alianza.

Celso Borges atendía a algunos medios locales y cuando lo vio pasar le extendió la mano para saludarlo y se detuvo cuando La Nación le solicitó unos minutos.

“Estoy muy contento por haber visto a los compañeros del pasado y del partido salgo triste por la derrota, porque necesitábamos ganar sí o sí, pero son sabores que deja el fútbol y ahora a seguir trabajando porque queda un partido en esta Copa Centroamericana, en la que ya no nos jugamos nada, pero tenemos que afrontarlo de la mejor manera”, expresó Leonardo Menjívar.

Leonardo Menjívar tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2025. (Fanny Tayver Marín)

Mientras que el salvadoreño emitía declaraciones, Ian Lawrence pasó por detrás y lo saludó. Lo mismo pasó con el gerente deportivo de Alajuelense, Javier Santamaría. Entre ellos, hubo un fuerte apretón de manos y lo mismo ocurrió con el secretario técnico, Víctor Reyes.

Todo eso ocurría en cuestión de segundos, así como aquella acción en el inicio del segundo tiempo, cuando buscó el gol, Leonel Moreira intervino y la pelota pegó en el palo.

“No se me dio, pero creo que habría sido bonito anotar, no porque era contra la Liga, sino porque en lo personal uno siempre quiere anotar y ayudar al equipo. Busqué el gol, ni modo, no se dio y ahora a seguir trabajando, a prepararnos, porque nos toca afrontar partidos de la liga nacional”.

Celso Borges custodia el balón, controlando a Leonardo Menjívar, en el partido entre Alianza y Liga Deportiva Alajuelense. (Concacaf.com)

La Nación también le consultó a Leonardo Menjívar que aunque siempre hay que enfocarse en el presente, no está mal mirar al futuro y que si desde esa óptica, se visualiza de nuevo en Alajuelense.

“Ahorita no pienso en eso, sino que vivo en el presente, ahorita estoy en Alianza, estoy aquí en mi país, en El Salvador, y ahorita estoy enfocado en eso. Más adelante pues no sé, todavía tengo contrato con la Liga y sea lo que sea cuando termine el torneo veremos qué pasa”, respondió.

La repregunta fue si le gustaría y de inmediato dijo: “Claro, es un buen equipo, las instalaciones son las mejores de Centroamérica y pase lo que pase, hay que tomarlo con calma”.

Menjívar tiene contrato con Alajuelense hasta diciembre de 2025 y todo será cuestión de tiempo y de rendimiento. De hecho, así lo hizo ver el propio Alexandre Guimaraes en la última pregunta que recibió en la rueda de prensa posterior al juego contra Alianza.

“Intentó hacer su juego, creo que nosotros en el primer tiempo al estar marcando un poco más arriba, no dejábamos prácticamente que él recibiera, girara y avanzara, que es su gran característica. En el segundo periodo hizo un poquito más, pero Liga Deportiva Alajuelense lo ha cedido acá con el fin de que vaya encontrando el ritmo, y después, cuando termine la temporada, tomar decisiones”, destacó Alexandre Guimaraes.

Mientras que el propio Leonardo Menjívar reiteró: “Fue bonito verlos, todos son buenas personas y cuando estuve allá me recibieron muy bien, en lo que fue mi primera vez en el extranjero”.

Alguien más se refirió al salvadoreño que tiene contrato con la Liga y fue Joshua Navarro, quien en aquellos seis meses se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Menjívar dentro del club.

“De verdad que a ‘Leito’ le tenemos mucho cariño, es muy buena persona, muy buen jugador, pero nosotros veníamos a hacer nuestro trabajo y por dicha se nos dio”, comentó Joshua Navarro.

