Puro Deporte

Legislador de EE. UU. insta a FIFA a pagar el transporte público durante el Mundial 2026

Solicitud de legislador para el Mundial 2026 se da tras un supuesto plan para cobrar más de $100 por el pasaje de tren al estadio en Nueva Jersey

EscucharEscuchar
Por AFP
El MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, será sede de la final del Mundial 2026; también fue casa de la final del Mundial de Clubes 2025, ganada por el Chelsea.
El MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, será sede de la final del Mundial 2026; también fue casa de la final del Mundial de Clubes 2025, ganada por el Chelsea. (JUAN MABROMATA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026FIFAMetLife Stadium
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.