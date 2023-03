Stephen Curry sorprende a tico con una felicitación

Michael Córdoba no olvida un día en particular de su joven carrera como entrenador de fútbol y fútbol sala.

Córdoba fue un jugador de Fútbol Sala de Costa Rica en las primeras décadas del presente milenio, quien ganó el premio a nivel nacional como Novato del Año, también fue comparado con Alonso Solís y estuvo en el Deportivo Saprissa, pero su deseo siempre fue jugar el balompié de gimnasio. Por motivos personales decidió dejar su carrera como deportista y buscar hacer su vida en Estados Unidos.

El exjugador de fútbol sala vivió hace un tiempo una experiencia como entrenador de liga menor en San Francisco que lo marcó para siempre, según sus propias palabras, ya que en el equipo rival estaba Riley Elizabeth Curry, hija de la estrella de la NBA, Stephen Curry.

Curry ha sido campeón de la NBA en cuatro ocasiones con los Golden State Warriors y es uno de los basquetbolista más reconocidos a nivel del orbe.

“Esa experiencia es otro nivel para mí. Resulta que hace un tiempo yo estaba dirigiendo a una de las categorías que tenemos acá contra un equipo que se llama San Carlos United; el partido se puso sumamente complicado. Yo le decía a mis niñas que no podíamos perder, nos sosteníamos y el juego iba 1 a 1″, aseguró.

Recordó que él pedía con insistencia que marcaran de cerca a la número ‘11′ del equipo rival, pues era la chica que sobresalía.

Riley tenía buen remate, también regate y sabía defenderse en el juego físico.

Al final, de forma increíble, el plantel que dirigía Córdoba consiguió ganar ese partido y detrás de él se paró Curry, el jugador de la NBA, a esperar a su hija.

“Yo me di cuenta que era él cuando se puso atrás mío para saludar a su hija. Entonces volví a ver y me quedé como impactado. Él me vio y me dijo: ‘buen partido coach, yo lo hubiera planteado igual que usted’. Yo ni siquiera pude responderle nada”, contó.

Lo que Michael nunca se imaginó es que la vida lo haría toparse nuevamente con Stephen, el domingo pasado a la salida de un juego de liga menor de béisbol.

“Lo vi y no podía dejar ir la oportunidad otra vez. Yo andaba paseando a mis perritas y había un juego de baloncesto, él estaba al fondo, sentado solo con el gorro de la suéter... “, describió.

“Al final yo le hablé y le recordé que jugamos un partido contra la hija de él y recordamos esto, él me mencionó que cambió a sus hijos de academia y pues ahora creo que estarán en la que yo trabajo”, finalizó.

Michael Córdoba impresionó a Stephen Curry con su planteamiento en Fútbol Sala.