“Para mí influyó mucho, cuando salió la oportunidad de ir a la MLS no lo pensé mucho porque me coincidió con el proceso a Rusia 2018, yo siempre dije que ese sería mi Mundial y quería estar cerca de Costa Rica para no tener desgaste de viajes y contar con la participación adecuada en la MLS. Fue una decisión sencilla, porque me permitía viajar menos y ya con eso yo sabía que iba ganando”, explicó.