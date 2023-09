Rachid Chirino inicia en ‘Tierra Santa’ el camino hacia la ‘Tierra Prometida’ del fútbol mundial

Rachid Chirino se convirtió en legionario hace aproximadamente mes y quince días, cuando se confirmó la transferencia del atacante de la Asociación Deportiva San Carlos al Maccabi Netanya de Israel. En este tiempo, Rachid se ha enfrentado a un estilo de vida más ‘caro’ y alguno que otro reto fuera del campo.

Si en Costa Rica Chirino pagaba ¢4000 por un platillo de comida, en promedio, en Israel deberá cancelar el doble.

El jugador confesó que desde que llegó su opción para ir a Israel, él se puso a investigar sobre lo que le esperaba. Jimmy Marín, tico que militó en el Hapoel Beer’sheva de Israel, fue de sus principales consejeros y le comentó sobre los altos precios.

“Es sobre todo en restaurantes; en el supermercado es muy similar a Costa Rica”, detalló.

Comprar comida ha sido todo un reto para Rachid Chirino, ya que en los productos todo está escrito en hebreo. Ante esto, encontrar lo que le gusta, ha sido difícil.

“Yo lo que hago es que me dejo guiar por las fotografías; así a veces es he conseguido llevar lo que quiero, porque todo está en el idioma de acá, ni siquiera en inglés”, dijo.

Para combatir la barrera del idioma, el futbolista decidió mejorar su inglés, por lo que está en un curso intensivo. Lo que prácticamente sí descartó fue aprender hebreo.

De momento, el exnorteño se encuentra solo en territorio israelí, pero su padre, su novia y su hijo llegarán en los próximos días para acompañarlo.

“Esta opción era algo que llevábamos tiempo trabajando, sí estuve cerca de salir a un equipo grande del país, pero decidí esperarme. Tenía tres ofertas fuera del país, me incliné por la de Israel, porque llego a un club que me permite crecer, siento que tomé una buena decisión”, reflexionó.

En Israel, el ofensivo ya sabe lo que es manejar, porque el equipo le entregó un vehículo para que pueda trasladarse de su casa al estadio y las zonas de entrenamiento; recorre distancias de 10 a 5 minutos.

La gran cantidad de rotondas y constantes semáforos no han sido problema para el deportista.

“La verdad me ha llamado bastante la atención la ciudad en la que estoy, porque es muy turística, hay una playa que siempre está llena. Algo que me ha sorprendido es que he llegado tarde de los partidos y siempre los restaurantes están llenos; es una ciudad activa”, contó.

Uno de los puntos que también le gustó mucho al sancarleño y su familia es la posibilidad de poder visitar Tierra Santa.

“Por ahí vi un video de unas gradas que quiero conocer, porque fue el recorrido de Jesús antes de la crucifixión. Mi familia siempre estuvo emocionada por poder vivir la historia bíblica, entonces eso nos tiene muy ilusionados”.

El atacante es enfático en que él se dejó seducir por la posibilidad de actuar en certámenes europeos.

“Se nota la diferencia, es una liga muy intensa, de mucho contacto físico, es algo que uno nota la diferencia de intensidad con Costa Rica. Nos estamos adaptando, estamos bien”, considera Chirino, quien suma 134 minutos de juego.

“Las aficiones son apasionadas, el equipo acá tiene ultra, entonces pasan todo el partido cantando y es un ambiente muy fuerte”, describió.

Chirino firmó por cuatro años con el Netanya, pero espera que este paso funcione como un trampolín para su carrera deportiva. Entonces, llegará a la Tierra Prometida del fútbol mundial.