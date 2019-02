“Siempre me he caracterizado por ser una persona de mente fuerte, algo que a mí me marcó mucho y me hizo luchar más fuerte fue crecer con el sueño que tenía mi hermano, que era jugar juntos algún día en Primera División; él también fue futbolista y una de las cosas que me inspiró para seguir luchando fueron mi hermano y mi primo, a quienes perdimos el año pasado. Mi familia no me dejó caer. Yo me propuse esto de jugar en el exterior para darle en el 2019 un motivo de alegría a mi familia, porque la verdad queríamos que fuera diferente”, relató.