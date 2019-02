“Sé que cuando tenga a ir a La Paz será mucha la altura. Me dijeron que no hay consejos. Hablando con mis compañeros me comentaron que es mucho de cómo se sienta cada quien. Por lo que me dicen, sé que falta mucho el aire, da mucho dolor de cabeza, pero espero sentirme bien y ayudar a mis compañeros”, describió.