“Primeramente hay que poner a Dios, segundo hay que tener esa constancia, determinación y voluntad de hacer las cosas hasta donde se pueda. No hay que rendirse y dejarse a la primera, porque cuando se viene de Costa Rica no nos ven como jugadores fuertes, no nos ven como los argentinos o brasileños, a mí me daba fastidio eso, pero noté que no había diferencia, era una cuestión meramente mental. La cabeza es un factor determinante, yo tenía que ser claro que era un animal, que vivía en guerra día y noche. Condiciones el tico tiene, vea a Keylor Navas, pero a veces le falta cabeza”, explicó.