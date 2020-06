“Allá me daban mucha libertad, no me daban tanta responsabilidad de marcar, uno sabe que debe ayudar, pero con libertad, En Antigua había un equipo que marcaba mucha diferencia. En Comunicaciones Rónald González también me dio mucha libertad. No es que acá no lo podía hacer, pero sé que acá hay mucha responsabilidad defensiva y el fútbol es más dinámico”, finalizó.