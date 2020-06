Satisfacción por lo hecho no hay, ninguna inversión se hace para obtener resultados malos. No terminamos satisfechos, nosotros concluimos que el exceso de confort de un grupo al que se le confió el proyecto, había gente que debía seguir liderando sobre todo la parte de resultados, somos conscientes que no siempre se iba a quedar campeón, pero sí debemos ser responsables y estar clasificados. No terminamos satisfechos y estamos claros que el recurso humano que pusimos a liderar y le confiamos llevar esto por bueno camino, nos falló.