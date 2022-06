Legionario prioriza la educación de su hija y prefirió devolverla a Costa Rica

Freddy Álvarez es el jugador referente de su club. Fotografía: Cortesía

Freddy Álvarez lleva dos temporadas en Macedonia del Norte. Sin embargo al final de la primera campaña entró en un dilema con su esposa: ¿qué hacer con su futuro deportivo porque su hija mayor (Irina) estaba en la edad de entrar al kinder y en el país europeo encontraron grandes inconvenientes con el idioma?

Al final la familia de Álvarez comprendió que debían hacer un sacrificio: separarse por un tiempo para que Freddy pudiera seguir en el balompié internacional, pero esto no interfiriera con el desarrollo de su pequeña.

Ante esto, el futbolista y su esposa no lo pensaron mucho y simplemente decidieron que él se quedaría en Macedonia del Norte y ella, junto con sus pequeños, volvería a Costa Rica.

“No fue sencillo, hubo momentos complicados, sobre todo los primeros seis meses porque ellos me llamaban y mi hija preguntaba que dónde estaba papá y era muy difícil escuchar eso y uno tan largo, pero bueno hay que entender que en ocasiones hay sacrificios y ahorita estamos en uno”, analizó Álvarez.

El jugador que en la última campaña fue la sensación del torneo de Macedonia al impulsar a su equipo al cetro y además ser declarado el Mejor Futbolista de la Liga, habló con La Nación sobre su experiencia en este fútbol.

“En lo personal muy contento por la temporada, no solo por la temporada, porque el año pasado me fue muy bien, pero este año fuimos campeones, en lo personal me declararon el mejor jugador de la temporada, al final muy contento, feliz, espero seguir de esa manera”, reflexionó.

Llegar a Macedonia fue para Freddy una moneda al aire, porque cuando le llegó la oferta él no tenía claro lo que le esperaba.

Al final, el país lo sorprendió gratamente y las dificultades como el idioma las ha logrado sortear sin mayor inconveniente.

“Macedonia es muy tranquilo, es muy pequeño, me he adaptado muy bien. Tiene los dos climas muy marcados o es muy frío o muy caliente, de octubre a marzo es muy frío. El idioma no hablaba mucho inglés la verdad, tenía que mejorarlo, pero ya me he preparado mejor. Ellos hablan macedonio, no todos hablan inglés, pero uno se la juega si sabe inglés”, dijo.

La otra gran traba con la que se ha topado Freddy es la comida, porque todavía no consigue frijoles y arroz como en Costa Rica, de hecho frijoles no hay del todo.

“Lo difícil es la alimentación, es un impedimento, si hay granos, los frijoles allá no los como, porque no venden. Arroz sí venden, pero es como masudo”, pronunció.

En la parte deportiva, el futbolista tiene claro que lo que desea es que Macedonia del Norte funcione como una liga trampolín y visualiza su futuro cercano en un país con una cultura deportiva mejor como Turquía o Grecia.

“Siento que desde que llegué el año pasado venía con confianza, en lo personal la había perdido, pero cuando llegué fue un plus, la forma de entrenamientos y todo logré adaptarme rápido. La posición del entrenador me ha caído bien, juego como un mixto, como un ‘8′”, destacó.

Ahora Freddy se alista para jugar la fase previa de Liga de Campeones de Europa, lo cual describe como un sueño hecho realidad.

“Contento, la verdad desde pequeño para uno es un sueño jugar una competencia de esas, es Champions el equipo que nos toque será muy difícil, los equipos que nos puede tocar el Sheriff que le ganó al Real Madrid, el Ludogorets de Bulgaria, espero prepararme de la mejor manera”, acotó.

Freddy recordó también su paso por Alajuelense, sobre todo porque acepta que él mismo ha meditado cómo l en la Liga no consiguió el rendimiento que si ha tenido lejos de Costa Rica.

“Uno siempre se lo pregunta, pero bueno a la Liga yo llegué con una lesión que me afectó mucho tiempo, luego no conté con la confianza del entrenador y pues tuve que salir”, resumió.

Freddy Álvarez tiene contrato por un año más con el FK Shkupi.