“Sí se puede decir que tengo la espinita de un equipo grande, por cómo salí de Alajuelense. Ahí sí siento que me faltó. En Herediano sí me sentí cómodo, no tuve un buen cierre, pero satisfecho por el campeonato. Pero si quiero volver a un grande para demostrar esa confianza que se me está viendo ahora”, relató.