Las alertas que presagian la salida de Keylor Navas del PSG

Keylor Navas en un partido del París Saint Germain. (LOIC VENANCE/AFP)

Todo hace indicar que Keylor Navas dejará el PSG.

El arquero costarricense podría estar viviendo sus últimos días como parisino, porque ya hay muchas alertas que presagian que su salida se puede dar en cualquier momento.

La primera luz roja se prendió al final de la temporada anterior, cuando el guardavallas dio declaraciones públicas en las que pedía un cambio de dinámica en el arco parisino; de igual forma lo hizo Gianluigi Donnarumma.

“¿Si me quiero quedar? Hay que estudiar muchas cosas. Al final tengo muy buena relación con Gigio (Donnarumma), no hay ningún problema con él. Por supuesto, quiero jugar todos los partidos. Al final, si es una situación como la de este año, será complicado. Veremos qué pasará en el futuro. Mi familia es feliz aquí, yo soy feliz en París, todos me tratan bien. Veremos qué pasa, pero la situación tiene que cambiar de una forma u otra”, aseguró.

El propio Donnarumma agregó al respecto: “Creo que seguramente no va a pasar así (rotación para la próxima temporada), porque creo que el club tomará decisiones”.

Luego se dio el nombramiento de Luis Campos como director deportivo y Christophe Galtier como entrenador.

Desde la llegada, Galtier fue enfático en que tendría un único portero titular descartando de esta forma que se diera una rotación como la que sí hizo Mauricio Pochettino.

Recién finalizó la pretemporada, Galtier no se anduvo con rodeos y anunció que su guardavallas titular ea Donnarumma, mientras que Navas ya sabía que él sería el guardapalos que iría al banco de suplentes.

“Sé que Keylor Navas está muy frustrado por la situación, pero confío en él como segundo portero”, aseguró.

Keylor Navas no aceptó ser suplente en el PSG, según dice su entrenador

Keylor desde que llegó al Real Madrid se ha acostumbrado a ser el portero estelar, también ha demostrado que puede rendir al más alto nivel, por lo que jugar Liga de Campeones de Europa y además ser titular en el torneo local son, deportivamente, circunstancias que para él pesan.

El Halcón empezó a generar interés en el Napoli de Italia, club que pelea por la Serie A italiana y además tiene presencia en el torneo continental. Los rumores comenzaron a ser más fuertes y se abrió una puerta para una posible salida.

Galtier ahora volvió a recalcar que Donnarumma es su arquero, pero además dio a conocer que Keylor no aceptó ser el número ‘2′ del PSG, por lo que generó ‘intereses’.

El entrenador fue enfático en que es respetuoso del trabajo que hace Navas.

Otra alerta que hace pensar que el cambio de camisa para el mundialista de 2014 y 2018 está cerca es su deseo de llegar en alto nivel a Qatar 2022, para lo que debe desarrollar ritmo de competencia de acá a que se inicie la Copa del Mundo a final de año.

Navas posee contrato con el París hasta 2024, gracias a que hace un año renovó su vínculo por una temporada más. De hecho antes de la llegada de Gigio, el oriundo de Pérez Zeledón dio a conocer que valoraba la posibilidad de tener al París como su último club deportivo, empero todo cambió.

Ya hay varias alertas o hechos que han marcado el camino de Keylor Navas y todos lo tienen más cerca de ponerse otra camiseta que continuar en el París, porque si sigue en el equipo donde están Neymar, Messi y Mbappé está claro que su protagonismo se perderá; por otra parte el técnico del PSG ya dejó en claro que para él Donnarumma es su elección y el nacional solamente actuará en caso de lesión o rotación por cansancio.