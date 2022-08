Keylor Navas no aceptó ser suplente en el PSG, según dice su entrenador

Keylor Navas en un entrenamiento del PSG junto a Gianluigi Donnarumma. (GABRIEL BOUYS/AFP)

Christophe Galtier, estratega del París Saint Germain, soltó la bomba este jueves. El timonel fue consultado sobre cómo han digerido los porteros parisinos, Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma, la decisión que él tomó de darle la titularidad a Donnarumma; seguidamente el DT reveló detalles inesperados.

Galtier no se anduvo con rodeos y confesó que para Navas no ha sido sencillo digerir lo sucedido, no obstante recalcó que ha entrenado siempre al 100% y con gran profesionalismo. Al final de su respuesta vino el bombazo, pues en seis palabras dio a conocer que el futuro del tico se aleja de la capital de Francia.

A Christophe le preguntaron directamente sobre si Navas aceptaba ser el arquero suplente del PSG, a lo que el técnico respondió: “no, por suerte sé que tiene solicitudes (ofertas)”.

Previamente a esto, el francés contó que desde que él llegó fue claro con los dos guardavallas.

“Mi posición ha sido muy clara. Quería ser transparente al nombrar a Gigio (Donnarumma) número 1 y a Keylor número 2. No puedo juzgar si Keylor es mejor o no. No tengo cómo juzgar eso”, dijo.

La cabeza del camerino parisino añadió que en los entrenamientos los dos han destacado, pero él ve a Donnarumma más enfocado y a Navas un poco más afectado, pero siempre manteniendo el alto rendimiento.

“Las sesiones de entrenamiento van bien una tras otra. Gigio me parece realizado y eso es normal. A Keylor le cuesta mucho más (la situación), pero es un gran profesional. Hice esta elección, pero después de eso es la actuación la que decidirá”, acotó.

Luego de la conferencia de Galtier es casi un hecho que Keylor Navas está trabajando su salida del PSG y los próximos días serán claves para definir el futuro del nacional, quien quiere mantenerse jugando al más alto nivel, es decir, disputar Liga de Campeones de Europa, además de uno de los mejores campeonatos del mundo: Italia, España, Inglaterra, Alemania o Francia.

Otro objetivo de Navas es llegar con ritmo de competencia a Qatar 2022, por lo que es clave jugar este semestre de forma seguida.

Colaboró: Fabrice Le Lous.