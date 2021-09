La respuesta de Alexandre Guimaraes al saprissismo ante firma de Celso con Alajuelense

Alexandre Guimaraes anhela dirigir a Celso Borges, situación que el DT no descarta a futuro. (JUAN IGNACIO RONCORONI/AFP)

Alexandre Guimaraes habló como papá de Celso Borges. El timonel dejó atrás su pasado saprissista tanto como técnico y jugador, pese a que él mismo es consciente que su apellido tiene un significado diferente en el plantel tibaseño.

Ahora con la llegada de su hijo a Alajuelense, archirrival morado, Guima es claro de que este es el mundo del fútbol, además de que tanto él como su familia siempre irán con las instituciones que hagan a su hijo feliz, por lo que todo el apoyo será para Celso y sus nuevos compañeros.

Por otra parte, Guima agregó que Celso debe saber que si vuelve a Costa Rica llega con la obligación de guiar el fútbol nacional, sobre todo por sus experiencias vividas a nivel internacional.

Para nadie es un secreto el peso que tienen los apellidos Borges Guimaraes en Saprissa y hoy Celso jugará en Alajuelense...

Lo que más queríamos era que cualquier decisión que él (Celso) tomará fuera pensando en su desarrollo profesional y además que estuviera feliz y tranquilo, que al final de cuentas es lo que uno quiere para los hijos. Lo principal siempre fue dar acompañamiento a como se iba dando todo de acuerdo con las conversaciones.

¿Se imaginó algún día ver a Celso defendiendo los colores de Alajuelense?

Yo creo que nosotros no imaginábamos verlo acá...Porque su decisión de regresar a Coruña era de vida profesional y de vida como familia, entonces era difícil verlo acá. Ahora, no fue una sorpresa porque ya sabíamos como se estaba presentando todo en el Deportivo, pero al igual que él, siempre creímos que se podría encontrar una solución. La sorpresa principal es que ante esa situación ya no había posibilidad de quedarse allá, pues había que correr contra el tiempo.

Ya cuando se da la decisión de correr, nosotros como familia sabíamos que era importante para él ante la no posibilidad de poder seguir haciendo vida en Coruña pues lo mejor para él era sentir el cariño de su gente y creo que eso él lo fue entendiendo y cuando ya tomó la decisión de volver al país fue para recuperar la alegría de jugar siempre, recuperar el poder estar en su medio y todo lo que eso implica.

¿Qué piensa de las críticas y el dolor que ha mostrado la afición de Saprissa?

Esto es fútbol, el fútbol es eso...Es una constante toma de decisiones y las emociones que esto pueda originar de acuerdo con los intereses de cada quien, entonces entiendo lo que dice la gente, pero la decisión que toma es una decisión que él siempre fue muy directo y derecho a como se iban desarrollando las cosas. Al final se da la contratación con Liga Deportiva Alajuelense.

Una decisión así siempre generará momentos incómodos para él y para su familia...

Uno en esto y él en este caso ya ha pasado por muchas pruebas, desde ser cuestionado y retirado de una convocatoria sub-17 por X o Y motivo... hasta en algunos lugares sufrir de ‘bullying’, así que tiene una coraza muy fuerte. Nosotros como familia tenemos un escudo que protegerlo muy fuerte.

A usted se le relacionó hace poco con la Liga... ¿Le hubiera gustado tomar esa propuesta ahora?

Si algo he aprendido es que el hubiera no existe, es decir, nosotros estamos siempre muy orgullosos de lo que hemos contribuido andando localmente y por el mundo, si algo también he aprendido es que como dicen en Brasil: ‘el fútbol es una caja de sorpresas’. Ni yo me he retirado, ni él mucho menos. Entonces veremos... Uno ha visto tantas cosas a través de esta profesión, al final esto es una cajita de sorpresas.

Vamos al punto deportivo. Uno no imaginaba a Bryan Ruiz y Celso Borges, entre otros, otra vez en Costa Rica. ¿Cómo visualiza a Celso para el fútbol nacional?

Siempre lo que yo he sostenido es que cuando un jugador compite afuera en escenarios fuera de esta realidad, esos jugadores tienen que estar conscientes de que tienen que llegar acá y no adaptarse a lo que es el día a día del fútbol local, tienen que hacer con su postura, con su ética deportiva, con su cultura de entrenamiento, cómo descanso, cómo me alimento, cómo me recupero. la diferencia... Ellos deben aportar estas cosas a los jugadores locales y jóvenes con los cuales ha decidido ir, sus compañeros en este momento. Estos jugadores deben traer sus conocimientos y no acomodarse.

Deben ir mostrando ese camino que ellos ya recorrieron a los otros. En eso ese grupo que decís... Son privilegiados y tienen casi que la obligación de ir guiando a los demás.

¿Era necesario para Celso llegar a un club que lo llevara a competir nuevamente?

Lo que más quiere un jugador, más si son de esa estirpe, es jugar siempre. Lo quiere desde el chiquillo al de experiencia. Lo que te hace futbolista profesional es competir domingo tras domingo, eso te hace futbolista profesional, en ese caso él está tomando una decisión de cómo alargar más su vida deportiva, es decir, si mi vida deportiva crece si vengo a a mi país para evitar los viajes kilométricos, además de que tengo buenas condiciones pues todo suma.

Bueno en eso Alajuelense da condiciones que nadie más da en el país, como el centro de alto rendimiento, por ejemplo.

El jugador que ha estado en la élite y está acostumbrado a tener los ingredientes para que se le exija busca eso, entonces él lo que anda buscando es eso, regreso para estar mejor y ayudar a la Selección a alcanzar su objetivo. Regreso para alargar su carrera deportiva, porque él no está viniendo a punto de retirarse, sino con una edad madura donde todavía tiene jugo para dar.

Recuerdo una entrevista que le hice a usted donde un amigo suyo decía que el sueño era verlo a usted en la Liga o que creara un vínculo con Alajuelense, ya eso está hecho.

Nosotros como cualquier familia, padre, madre, hermano vamos donde los hijos estén felices. La felicidad de ellos es la nuestra.

¿Tiene Costa Rica lo necesario para recuperar la mejor versión de Celso?

En el caso de él las opiniones cambian de un día para otro a pesar de ser el jugador con más partidos clase A de la Selección Nacional... Eso depende mucho de las funciones que los cuerpos técnicos lo pongan a hacer. En la Copa Oro el comentario generalizado fue que volvió Celso a su mejor versión porque bueno, en esa primera toma de contacto el cuerpo técnico de la Selección le permitieron mucho llegar al área rival.

Luego en el proceso eliminatorio se dijo que Celso fue más defensivo, pero hay que ver cuántas bolas recuperó con esa función, en cuantos pases tuvo acierto.. Basado en eso vos podés decir cumplió o no con la función.