“Keylor es un arquero maravilloso, es un tipo sensacional, los que fuimos jugadores sabemos que es lo que es estar saliendo de un equipo y aun no tener equipo para ir, así que cuando charlamos con Keylor hablamos de todas estas situaciones, los dos convenimos que lo mejor, probablemente, sea que él decida su futuro y que esté su cabeza tranquila para trasladar a su familia o dejarla en Madrid si hace falta, aún no sé lo que va a decidir o el arreglo que va a hacer", aseguró el uruguayo cuando confirmó que no lo llamaría.