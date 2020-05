"Yo tenía toda la convicción de que Dios lo iba a cumplir en algún momento. Iban pasando los años y pasando los años y esa promesa no se veía cumplida en mi vida, pasé momentos donde la gente me decía que eso era totalmente imposible, que el jugar en el extranjero no iba a ser para mí, que yo no me iba a ir de donde estaba y muchos comentarios fueron negativos... Pero la esperanza de que Dios iba a hacer eso realidad estaba en mi corazón. Seis años después pude ver la promesa hecha realidad en mi vida y creo que eso fueron momentos duros, pero son importantes para forjar nuestro carácter", profundizó.