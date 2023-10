Juventus continúa dejando dudas y la Roma toma un respiro en Italia

La Juventus empató 0-0 en su visita al Atalanta este domingo en la 7ª jornada de la Serie A. En el partido estelar del día, ni Atalanta ni Juventus lograron marcar, lo que los deja sin poder seguir el ritmo de los tres primeros de la clasificación.

El Inter de Milán lidera la tabla gracias a su victoria 4-0 contra Salernitana (18ª) el sábado, con cuatro goles de Lautaro Martínez. El AC Milan (2º) también ganó 2-0 contra Lazio (15ª) ese mismo día, manteniéndose empatado en puntos con el Inter.

El tercer lugar lo ocupa el Nápoles, que venció 4-0 a Lecce (7º) y está a cuatro puntos de los dos equipos milaneses, con 14 unidades, las mismas que ahora tiene la Juventus, que baja al cuarto puesto, todavía en zona de Liga de Campeones. El Atalanta es quinto con 13 puntos, a cinco de la cima de la clasificación.

La Juventus ya había sido criticada por sus aficionados antes de este empate, y el resultado sugiere que los ánimos no se calmarán pronto. El equipo apenas ha conseguido cuatro puntos en sus últimos tres desplazamientos y no puede justificarlo con un calendario cargado, ya que esta temporada no participa en competiciones europeas de clubes.

Por otro lado, la Roma, después de las últimas decepciones, no podía fallar en casa ante el Frosinone y no lo hizo (2-0). Paulo Dybala brilló en el partido con dos asistencias.

Romelu Lukaku, cedido por el Chelsea, marcó su tercer gol del curso en su única ocasión clara de la primera parte, gracias a un pase perfecto de Dybala en el minuto 21. Además, Dybala proporcionó un saque de falta para que Lorenzo Pellegrini marcara de volea en el minuto 82.

Esta victoria en el Olímpico de la capital permite a la Roma, a pesar de no convencer del todo con su juego, superar la crisis después del empate 1-1 ante el Torino y la derrota contundente (4-1) en el campo del Génova. El equipo de José Mourinho se encuentra en la segunda mitad de la clasificación, ahora en la duodécima posición con ocho puntos, diez menos que el Inter y el Milan.