Guatemala valoró tanto a Andrés Lezcano que ya lo hizo uno más de los suyos

Andrés Lezcano llegó al Comunicaciones de Guatemala en 2020.

Andrés Lezcano tiene 31 años y vive en Guatemala desde hace cinco años, cuando decidió aceptar un ofrecimiento para jugar en ese país. Lo que nunca imaginó el exdelantero de Alajuelense y Cartaginés es que ese paso significaría abrir la posibilidad de soñar con un Mundial, una Copa Oro, representar a un país.

En Guatemala siempre existió interés en que el atacante jugara con su representación; empero, había que pasar una serie de trámites. Al final el jugador mostró su disposición al nacionalizarse y Luis Fernando Tena, actual ‘DT’, lo llamó.

“Me pone muy contento esa posibilidad, siempre ha sido mi sueño estar en una selección y disputar partidos de Copa Oro, eliminatorias, entonces tener la oportunidad genera mucha ilusión. Hay muchos cupos para el próximo mundial, hay posibilidades de ir y eso me ilusiona demasiado. Es claro que para 2022 ya no se puede, pero de una vez se piensa en el siguiente”, reflexionó.

Andrés dio a conocer que siempre tuvo conversaciones informales, pero ahora Tena fue el que decidió darle la oportunidad.

“Ya me habían hablado, pero ya se hizo oficial, el profesor Tena conversó conmigo y le dije que sí quería integrar la selección de Guatemala. Eso me pone muy contento”.

Sobre cómo lo convencieron, el atacante no escondió que en Guatemala se siente sumamente valorado.

“La oportunidad que me estaban dando no la tenía que dejar pasar, el acercamiento de muchas personas me hizo sentirme valorado y además eso demuestra que ellos quieren mi trabajo. A este país le debo mucho y es un honor que me tomen en cuenta”, finalizó.

En territorio guatemalteco, Lezcano ha jugado en el Deportivo Carchá, Malacateco, Antigua y Comunicaciones.

Como ‘crema’, el nacional ha celebrado la Liga Concacaf. Ha sido uno de los jugadores más determinantes del club.