Extécnico de Keylor Navas revela la presión en el camerino del PSG

Mauricio Pochettino fue el técnico de Keylor Navas durante año y medio. (FRANCK FIFE/AFP)

Mauricio Pochettino fue el técnico del París Saint Germain la temporada pasada. El estratega argentino que decidió utilizar la alternancia entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma, además de lidiar con tener una ofensiva con Messi, Neyar y Mbappé, por fin rompió su silencio y analizó lo vivido en París.

El timonel habló con Infobae y recalcó que la presión que tiene el PSG es máxima y al final eso terminó pasando factura, porque el único objetivo que puede asegurar seguir en el puesto es ser campeón de la Liga de Campeones de Europa, situación que al final no se dio.

Pochettino fue enfático en que en el PSG poco vale ganar la liga de Francia, también recalcó que si se falla en la obtención de la Orejona no hay derecho a nada.

“Somos seres racionales que tenemos que pensar de esa forma. En el aspecto deportivo hemos ganado la Copa, la Supercopa y la Liga en año y medio, pero bueno, está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions siempre se puede pensar que ha sido un fracaso. En todo caso es un fracaso de 50 años, no solo de la última temporada, porque el PSG, sobre todo en los últimos diez, 11 años, con la llegada de los nuevos propietarios, tiene como objetivo ganar la Champions y yo creo que se va a conseguir porque los recursos están ahí, pero a veces en el fútbol no es como uno piensa lo que puede ser”, pronunció.

Pochettino declaró que en las tiendas parisinas se vive como en una olla de presión.

“También tenemos que comprender que el proyecto PSG, en la medida que avanza, cada vez la paciencia es menor, la exigencia es mayor, pero las circunstancias son lo que son. Dominar la liga francesa o las competiciones domésticas hace que el propio fan o hincha no le dé la importancia que merece“.

”Nosotros ganamos este año el décimo título que iguala históricamente a Saint Étienne, los dos equipos que más títulos ganaron en la liga francesa. Son diez títulos. No estamos hablando de 50. Estamos hablando de solo diez títulos. Entonces, yo creo que se subestima mucho, no se le da valor, pero claro, cuando ganás es una obligación y si no la ganás parece que fuera un desastre total”, contó.

El argentino argumentó que cuando se trata del campeonato galo o los certámenes de copa no hay una exigencia total por conseguir el objetivo.

“No existe tampoco esa excitación por ganar. Todo está centrado en la Champions y a veces eso distrae un poco y esa exigencia parece que solo existe en la previa de Champions y en las demás competiciones se da como que la superioridad del PSG, que en los últimos diez años la ha demostrado y la tiene, es como que no haría falta exigirse mucho”, explicó.

Por último el DT insistió que en la serie ante el Real Madrid, en la última Champions, uno de los momentos clave fue el que muchos catalogan yerro de Gianluigi Donnarumma, al perder una pelota con Benzema; pero otros como él sugirieron que fue falta del artillero. Al final terminó en gol del Real Madrid.

“Creo que la falta de Benzema a Donnarumma existió y de haberse revisado en el VAR, hoy estaríamos hablando de otra cosa, de la eliminación del Madrid, pero eso fue un detonante que le dio mucha creencia al Real Madrid, una energía diferente en su cancha y lógicamente nosotros cometimos algún tipo de error, pero esto es fútbol y no tiene que pasar más allá de lo que es un análisis futbolístico”, finalizó.

Pochettino reveló la enorme presión que vive el camerino del PSG, un vestuario que debe sí o sí entregar una Champions League en el corto plazo.