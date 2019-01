“Yo veo que el fútbol en Estados Unidos es muy competitivo, muy pocos equipos sacan mucha ventaja en puntos, a diferencia de Europa, que los grandes sacan mucha diferencia, siempre jugar en Europa es un plus, pero de acuerdo al equipo y a lo competitivo sería mejor la MLS, porque puede que en Europa estés en un equipo que no te exige y además no te va tan bien”, declaró.