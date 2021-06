Por lo menos cuatro disparos enemigos llevaban vocación de gol. Habrían sido goles en las manos de casi cualquier otro portero. Pero en eso consiste la grandeza de los fenómenos: hacen que lo lógico se torne ilógico. Como decía Cruyff de los goles de Pelé: “desafían las leyes de la lógica”. El disparo de veinte metros, rasante, a la base del poste —¡y desviado además por Varane!— ¿No debería de haber sido gol? No. Porque con un jugador como Keylor no hay “debería”. Entrará en la cabaña únicamente lo que él permita entrar. Sí, hay jugadas, goles y tapadas que desafían la geometría euclidiana, y la lógica, y la ley de la gravedad, y todas las malditas cosas que creíamos saber, y de pronto descubrimos más flexibles de lo que suponíamos. Y el centro pasado que Keylor le quita a Lewandowsky literalmente de la cabeza, ¿no debía de haber sido gol? No cuando tenemos fenómenos de superdotación de esta magnitud. Keylor es el hombre de quien podemos esperar precisamente lo imposible. Eso es: un mago: un hacedor de prodigios, un taumaturgo, un prestidigitador.