Luego de que el París Saint Germain fue el equipo que mostró mayor interés en el arquero costarricense Keylor Navas, el panorama del nacional no ha encontrado avance, debido a que los parisinos no están dispuestos a pagar una transferencia, mientras que el Real Madrid no está de acuerdo en dejar ir a Navas sin remuneración; además de lo anterior, ahora se suma que los galos también ponen su mirada en el italiano Gianluigi Donnarumma.