El legionario que sufrió temperaturas de 40 grados y un idioma ‘intratable’ comienza a mostrar su talento

Cristopher Núñez controla un balón en un juego del Lamia F.C. en la presente temporada. Fotografía: Facebook del Lamia

Cristopher Núñez vivió un inicio atropellado en la liga de Grecia, el exvolante de Cartaginés no lo esconde de que la adaptación a una cultura tan diferente y a una sociedad que habla completamente otro idioma no fue fácil, sin embargo conforme han pasado los días se ha sentido más cómodo y ahora vive un momento de regularidad deportiva.

Núñez tuvo un antes y un después desde que su novia llegó al país helénico, porque ella ha sido una acompañante trascendental para el futbolista, sobre todo porque le ha facilitado temas como la comunicación. La pareja de Núñez habla inglés, idioma que les ha facilitado la vida.

Cristopher habló desde Grecia con La Nación donde confesó sus sensaciones después de lograr convertirse en hombre importante para su equipo, además de ser considerado en diferentes discusiones deportivos, tanto de medios como de aficionados como uno de los que debe recibir la confianza de Luis Fernando Suárez para la fecha de noviembre de la eliminatoria.

El futbolista del Lamia griego suma 585 minutos y ya marcó una diana, con la Selección Nacional ya disputó amistosos y acumula 43 minutos.

“Desde niño sueño con la oportunidad de representar al país en el que uno nació, creo que me he preparado muy bien futbolísticamente para cuando llegue la oportunidad aprovecharla y estoy puntica de pie para cuando llegue el llamado”, afirmó el exCartaginés.

Sobre su experiencia en el Lamia, el creativo destacó que de entrada varios factores le afectaron.

“Como todo comienzo fue un poco difícil, sobre todo por el idioma, por la cultura, pero también por un aspecto que no se sabía que eran unos calores de 40 grados que estaban haciendo acá. Sin embargo conforme pasó el tiempo me sentí mejor, en ese tiempo yo lo que estaba pensando era en el viaje de mi novia para que viniera y gracias a Dios ya está acá, ella me ha ayudado demasiado porque habla inglés y acá es lo que todo el mundo habla”, reveló.

Pese a la adversidad, Núñez no tuvo por su cabeza la posibilidad de regresar a Costa Rica, porque él es consciente de que elementos no debe dejar atrás para conseguir destacar.

“Yo me considero una persona humilde, trabajadora y constante que para mí son las claves del éxito. Personalmente tengo mucha hambre de triunfar y es algo con lo que sueño día a día y eso ha marcado la diferencia”, enfatizó.

Sin duda que la comunicación ha sido todo un reto, por lo que ahora que entrará a clases de griego está con ilusión.

“El idioma ha sido muy difícil porque es totalmente distinto, tengo cuatro compañeros que hablan español y ellos me traducen. Estoy por comenzar clases. Con la comida no tengo queja porque es muy deliciosa”, afirmó.

“Como toda persona sueño con lo mejor y con todo el esfuerzo espero poder conseguirlo ya sea en Grecia o donde Dios quiera, siendo consciente que estoy dando lo mejor de mí para alcanzar la meta”, concluyó.

De esta forma, Cristopher continúa trabajando silenciosamente, el volante ya disfruta de la experiencia de ser legionario y dejó atrás las diferentes circunstancias que lo agobiaron al inicio.

Acción de legionarios. Por otra parte, en acción de otros ticos en el exterior, el delantero Manfred Ugalde regresó a la actividad y jugó como titular en el partido que el Twente venció 2 a 0 al OSS por la Copa de Holanda.

Manfred actuó durante 66 minutos del compromiso.

En la Copa de Alemania, el Bochum de Cristian Gamboa avanzó de ronda al empatar 2 a 2 con el Ausburgo y luego imponerse desde los lanzamientos desde el punto de penal 5 a 4.