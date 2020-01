“Tuve una ofensa de un árbitro, en casa, me hizo sonidos de mono. En una jugada vi que me hizo los sonidos de mono, se rió de mí y me sentí ofendido, hasta los jugadores de Xelajú se dieron cuenta, fue uno de los líneas, la verdad eso fue de los más feo que me pasó. También tuve una lesión en la costilla, me perdí como como siete partidos, pero aún así creo que fue un buen semestre”, admitió.