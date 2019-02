“Lógicamente por el hecho de entrar y anotar en el debut tal vez dice que pude merecer más minutos, pero no se dio así... Al final no me desenfoqué. Con el nuevo técnico (Wálter Centeno) sí iba a tener más opción, pero debía aprovechar este chance y no se dio la oportunidad de seguir en Saprissa”, contó.