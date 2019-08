"Al principio fue un balde de agua fría porque terminé muy bien, se dio una opción afuera, pero eso frenó todo. Dios sabe por qué hace las cosas, espero estar lo más pronto posible. Habían varios agentes que me hablaron opciones, yo les dije que necesitaba un tiempo por la rodilla, pero ellos me necesitaban rápido y no se pudo”, relató.