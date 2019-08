"Yo creo que futbolísticamente las cosas me han salido excelente, he sido figura de la liga, del club, acá la gente se identifica conmigo y eso ayuda mucho. También creo que el hecho de cómo me he comportado yo fuera del campo ha servido, ellos ven que yo soy extranjero y en año y medio hablo mucho japonés, también inglés, a mí no me da temor viajar con el equipo sin traductor, siempre aconsejo a los jóvenes. Ellos están felices de que doy más de lo que aporto en cancha", contó sobre la clave para ser renovado.