“Navas es un portero extraordinario, si Costa Rica hubiera pasado la fase de grupos en la última Copa del Mundo, él hubiese sido considerado uno de los porteros más importantes del mundo. Yo lo he visto y me encanta cómo se desempaña en la portería, fue una de las grandes figuras durante la Copa del Mundo. El mundo del fútbol conoce las condiciones de Keylor y él elegirá su mejor destino, él debe pensar en la parte deportiva y no tanto en la económica”, declaró.